El goteo de desgracias es contínuo en las playas fluviales de la Ribera. La zona de baño del río Xúquer situada entre Antella y Sumacarcer se ha cobrado una nueva víctima. Un joven de 18 murió ahogado en la Illa de l’Esgoletja el pasado domingo. Ese paraje natural es muy frecuentado por bañistas en verano. El fallecido apenas sabía nadar, según ha reconocido la familia a las autoridades y a los investigadores.

A las 15.20 horas se notificó la desaparición del joven. Se le había perdido la pista y rápidamente los bomberos movilizaron al grupo de rescate Gera con un helicóptero V-990 para inspeccionar la zona junto a un médico. Al rescate se sumaron los bomberos del parque de Xàtiva y voluntarios de Navarrés, incluso una brigada forestal del consorcio y una unidad de bomberos forestales de la Generalitat. Más de una hora y media después localizaron al muchacho en estado inconsciente en el agua.

Rápidamente se movilizó el equipo sanitario. El médico, que viajaba a bordo del helicóptero, emprendió maniobras de reanimación, aunque no hubo respuesta y sólo pudo certificarse el fallecimiento. En ese mismo momento las autoridades perimetraron la zona, desalojaron a los veraneantes y cerraron los accesos.

David Pons, alcalde de Sumacarcer, destacó ayer que gracias al control «realizado para evitar masificaciones, las unidades móviles de socorro pudieron acceder con gran facilidad a la zona». Hechos luctuosos similares se van repitiendo año tras año, y desgraciadamente cada vez con más frecuencia. En estos lugares el control sobre las personas que deciden bañarse en la playa fluvial de Sumacarcer se hace muy difícil, ya que los alcaldes de las localidades que acogen estos parajes se ven sobrepasados por una legislación restrictiva que apenas les concede margen de maniobra. Al tratarse de ríos protegidos quedan fuera de las competencias municipales.

Pons subraya que el Ayuntamiento de Sumacàrcer lleva años alertando del peligro y poniendo en práctica las pocas medidas restrictivas que le permite la legislación. «No estamos en la obligación de colocar un socorrista y está perfectamente indicado que es una zona de baño peligrosa», defiende antes de proclamar que en ningún caso se trata de una playa. «La gente debe conocer los peligros que conlleva bañarse en aguas fluviales, donde es habitual encontrarse con grandes corrientes».

Hace más de un lustro tanto el Ayuntamiento de Antella como el de Sumacarcer reforzaron los controles de acceso a esos parajes para evitar masificaciones, vigilar mejor el aforamiento y garantizar que las asistencias médicas puedan llegar a la zona sin tener que sortear una gran aglomeración de coches o personas.

Para asegurar que estos sucesos no se repitan hay que fijarse en las señales de las autoridades, ya que en los ríos suele haber corrientes que te pueden arrastrar. No hay que entrar al agua directamente para evitar cortes de digestión; se recomienda mojarse la nuca y entrar poco a poco, utilizar calzado adecuado, ya que en los ríos suele haber piedras que pueden causar heridas, y no tragar agua, ya que en zonas de baño masificadas puede haber riesgo de infección.