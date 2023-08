La ‘Fundación Musical Manuel de Falla’ de Illescas consiguió el sábado el primer premio del Certamen de Bandas de Música de Cine ‘Ciudad de Cullera’, que este sábado celebraba su XIII edición. Mil personas se dieron cita el sábado en los Jardines del Mercado, colgando así el cartel de completo, para disfrutar de este certamen que ya se ha convertido en una de las citas ineludibles de la programación musical del verano.

Bajo la batuta de Miguel Sanz Madrid, la banda toledana obtuvo 444 puntos otorgados por el jurado presidido por la prestigiosa compositora Amparo Edo Biol, quién estuvo acompañada como vocales por los directores de las dos agrupaciones musicales de Cullera, Ferrer Ferrán y Carlos Garcés. La ‘Fundación Musical Manuel de Falla’ interpretó la banda sonora de Conan el Bárbaro, de Basil Poledouris, además del pasodoble Tercio de Quintes de Rafael Talens Pelló.

Con este primer premio, la banda de Illescas fue obsequiada con cuatro mil euros como dotación económica, además de los tres mil euros de subvención en concepto de participación que recibían cada una de las dos sociedades musicales participantes.

La segunda posición de esta edición del “Memorial Rafael Talens Pelló” fue para la ‘Unió Musical San José de Calasanz’ de Castellón, dirigida por Carlos Pascual. Esta agrupación musical recibió una puntuación de 413 puntos por parte del jurado después de interpretar el pasodoble Dunia Piris de Rafael Talens, así como varios fragmentos de BSO compuestas por Danny Elfman como: Batman, Alice in Wonderland, The Nightmare before Christmas y Beetlejuice.

Como punto final al certamen y ya fuera de concurso mientras el jurado deliberaba, actuó la Banda Juvenil de la SMI Santa Cecilia de Cullera, quien bajo la dirección de Enrique Sapiña interpretó el pasodoble Hermanos Falcó de Rafael Talens y seguidamente la banda sonora de la película Willow compuesta por James Horner, y la de Gladiator, de Hans Zimmer.

En memoria de Rafael Talens

El Ayuntamiento de Cullera viene celebrando desde el año 2010 el Certamen Nacional de Bandas de Música Cine "Ciudad de Cullera" llamado también “Memorial Rafael Talens Pelló” en honor a este insigne músico valenciano natural de la ciudad, y su convocatoria tiene la finalidad de unir música de banda y cine como parte fundamental de nuestro patrimonio cultural.