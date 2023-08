Alginet compra el campo de la Forana a la FVF por 51.000 euros tras años de abandono

El Ayuntamiento de Alginet ha cerrado un acuerdo con la Federación Valenciana de Fútbol para adquirir el campo de la Forana, un estadio construido con motivo del Mundial de 1982 -aunque en aquel momento solo se utilizó para un entrenamiento de la selección de Honduras- que se encuentra en un estado de total abandono después de que las discrepancias entre el consistorio y la FVF a cuenta del mantenimiento del terreno de juego provocaran que el primero decretara el cierre. Sucedió en junio de 2017 y la falta de uso provocó que la maleza pronto invadiera el campo, mientras los vándalos desvalijaban progresivamente el resto de instalaciones.

La alcaldesa de Alginet, Elia Ferrer, ha confirmado que, a falta de firmar la compra-venta previsiblemente en septiembre, el anterior gobierno alcanzó en el tramo final del mandato un acuerdo por el que el ayuntamiento adquirirá la Forana por 51.400 euros con el objetivo de que «vuelva a ser un campo de fútbol». Las negociaciones entre ambas entidades venían de lejos y el acuerdo alcanzado permite cumplir una aspiración casi histórica. Ferrer anuncia que el ayuntamiento pretende realizar un «lavado de cara» a la instalación nada más tenga la propiedad para que se pueda utilizar, aunque se muestra prudente sobre los plazos. «Veremos cuándo podemos actuar, no sé si podrá ser este año», señala. La rehabilitación integral supondrá un gasto infinitamente mayor.

«Fue una lástima que por egoísmos se cerrara el campo. Fue un error monumental del gobierno que lideraba Compromís», señala la nueva alcaldesa (PP), mientras detalla que la instalación ha sido desvalijada. «Lo han robado todo, cables, váteres, puertas… Yo, de hecho, no me he atrevido a entrar. No podemos asumir el gasto de más de un millón de euros en que se ha estimado el coste de la reparación íntegra, volver a ver el campo como estaba hace quince años, va a costar», incide, mientras advierte de que en la medida de las posibilidades del ayuntamiento se realizará una primera intervención que permita descongestionar el Camp de l’Ermita, una instalación, advierte, que se encuentra «muy saturada» ya que, además del uso que realiza el primer equipo, la escuela de fútbol cuenta con más de 400 niños.

El Ayuntamiento de Alginet cerró en campo en junio de 2017 como una medida de presión para que la Federación Valenciana de Fútbol sustituyera el césped natural por césped artificial, ya que el consistorio, que se encargaba del mantenimiento, alegaba que este trabajo suponía un coste de más de 40.000 euros anuales. La decisión no logró el objetivo y el campo cayó en el olvido.