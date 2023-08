El Ayuntamiento de Alzira no está contento con el malestar que ha generado en el comercio de la ciudad la decisión de la Junta Local Fallera de contratar a indumentaristas de otro municipio para vestir a las falleras mayores y sus cortes de honor. Y así se lo ha hecho saber. Incluso ha señalado que en el proceso «se han cometido errores» y ha comunicado a la JLF que el año que viene se deberán elaborar unas bases con unos criterios más claros para evitar que se repita un caso similar. A pesar de que la junta es un organismo independiente, los trajes se pagan con una subvención municipal de 35.000 euros, por lo que prefiere que ese dinero repercuta en la economía local.

La decisión de la JLF de contratar a una empresa de Xàtiva no sentó demasiado bien en la ciudad. El comercio local presentó una oferta conjunta que incluía dos opciones. La primera consistía en un precio cerrado con trajes exclusivos y en la segunda ofrecían un presupuesto abierto para que la JLF negociara un precio más económico que, en este caso, no podría garantizar la exclusividad de la tela. No hubo negociación. Tras la decisión de la junta, las empresas alzireñas dedicadas a la indumentaria fallera se sintieron despreciadas. Una lectura que también ha compartido el ayuntamiento. De hecho, ambas partes se reunieron esta misma semana para abordar de nuevo una polémica que se arrastra más de un mes.

Los cuatro negocios del sector que optaron al concurso han sido muy críticos con la ausencia de unas bases de contratación específicas que garanticen un concurso público fiable y acusaron, en su momento, a la JLF de «esconder información y difundir medias verdades para manchar su reputación profesional». Por su parte, el consistorio considera que durante el proceso se han cometido «errores» al «no detallarse las bases con la antelación requerida" y reprende a la junta por «incumplir» su palabra. A pesar de que la JLF ha defendido que se ha buscado la mejor oferta, las concejalas de Comercio, Gemma Alós, y Fiestas, Mar Chordá, recalcan que la adjudicación de la confección «no responde sólo a criterios económicos».

Órgano independiente

Además de reunirse con el comercio local, las representantes municipales hicieron lo propio con los directivos de la JLF. El mensaje fue claro: el próximo año se elaborarán unas bases claras que garanticen un concurso más transparente. El consistorio considera, igualmente, que esta subveción que permite a la junta contratar la confección de los trajes de las falleras mayores y de sus respectivas cortes debe beneficiar «preferentemente» a los comercios especializados de la ciudad, ya que poseen «la capacidad y experiencia necesarias» para dicho cometido.

«Alzira es una ciudad que vive intensamente la fiesta de las Fallas, de hecho es uno de los ejes vertebradores más importantes del tejido asociativo del municipio, por lo tanto, se tiene que intentar siempre mediar para mejorar las relaciones entre todos los agentes que hacen posible la fiesta en la ciudad. Por ese motivo, lamentamos esta situación, así como las declaraciones desafortunadas que atentan contra la profesionalidad de los indumentaristas. Nos comprometemos a trabajar para hacer de Alzira el referente fallero que es», concluyen las concejalas.

La Junta Local Fallera, por su parte, siempre ha defendido que el criterio principal a la hora de decidir quién se encargaría de confeccionar los trajes de las falleras mayores y las cortes ha sido el presupuestario. De igual modo, ha recalcado que la decisión no debe entenderse como un menosprecio a los comercios de Alzira, de cuya profesionalidad «nunca se ha dudado». De hecho, ya en el pasado se ha recurrido a indumentaristas de otras ciudades. Además, la junta ha reivindicado de forma reiterada su «absoluta independencia» a la hora de gestionar las subvenciones que recibe por parte del ayuntamiento.