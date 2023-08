La Ribera saldó julio con un ligero ascenso del paro. Sin embargo, el dato es positivo. No por el incremento en sí, sino porque las 17.650 personas sin empleo que registraba Labora implican la mejor cifra en un mes de julio desde 2008.

Según el portal de empleo valenciano, el número de parados en la comarca creció en 373 personas entre junio y julio, lo que implica un crecimiento del 2,16 %. En plena campaña turística, el sector económico vinculado a la restauración y las vacaciones es incapaz de generar más puestos de trabajo. Con todo, no representa un problema excepcional. No es el primer verano en el que el turismo no puede compensar la pérdida de empleos que se produce al concluir la temporada agrícola.

Sin embargo, es en la comparativa donde se observa una clara lectura positiva. Sin ir más lejos, el número de parados ha caído un 8,69 % con respecto a julio de 2022. Hace un año, Labora contaba con 1.679 personas más inscritas como demandantes de empleo. Además, los 17.650 desocupados registrados al cierre del mes representan el mejor dato de julio desde 2008.

Si se analiza la contratación, también ha caído. Se han registrado 9.941 contratos en julio de 2023, lo que ha supuesto 685 contratos menos que en el 2022, es decir, un 6,45% de disminución interanual. El 55 % de las altas se realizaron a hombres y el 45 %, a mujeres.

Con todo, el secretario general de UGT en la comarca, Raül Roselló, ve en el conjunto unas buenas cifras. "A pesar que el mercado laboral pierde aceleración este mes de julio, es indudable el impacto positivo que está teniendo la reforma laboral para las relaciones laborales, ya que en cifras interanuales se ha descendido el paro en un 8,69 % y reflejando mínimos históricos ya que se registra el menor paro en la Ribera desde el año 2008, inicio de la crisis", defiende. Asimismo, insiste en dar continuidad a "todas esas políticas en materia laboral que profundizan en la protección de derechos de la clase trabajadora y que se quedaron en el tintero de la anterior legislatura".