El PSPV ha acusado al alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, de "desmantelar" del departamento de Promoción Económica, que precisamente dirige el líder de los populares y del ejecutivo local, por no cubrir una plaza de técnico vacante. Sanchis sostiene que el personal actual es "suficiente" para el volumen de trabajo actual.

La socialista Palma Egido, responsable del área durante la pasada legislatura, lanzó su crítica en la última sesión del pleno. Afeó al gobierno actual, compuesto por PP y Vox, su "falta de previsión" a la ora de cubrir una plaza de técnico de promoción económica. A su juicio, "de vital importancia" ya que "se encarga de las ayudas y subvenciones, las campañas de dinamización y el impulso de la industria y el comercio" de la ciudad.

Sanchis aseguró que el departamento "está dotado con el personal suficiente". Asimismo, destacó que la plaza se cubrió con un contrato de seis meses durante la legislatura anterior porque "existía una necesidad concreta que ahora no se da". "No es necesario ampliar la plantilla, es suficiente para el volumen de trabajo actual. No vamos a contratar a ningún funcionario sólo para que se quede calentando una silla", añadió.

Una respuesta que disgustó a la formación socialista, que se mostraba "sorprendida" por esta afirmación. "El desconocimiento del alcalde sobre el funcionamiento del departamento y sobre las necesidades de los agentes económicos de la ciudad le lleva a tomar decisiones que perjudicarán a todas las entidades que dependen de este departamento y, además, lo hace con un exceso de prepotencia", manifestó Egido, que añadió: "Algemesí ha avanzado mucho en desarrollo económico estos últimos años, esperamos que se corrija pronto esta actitud por la prosperidad económica de Algemesí".