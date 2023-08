El portero de Carcaixent Aarón Escandell tiene una nueva oportunidad para lograr asentarse en Primera División. Aunque no lo tendrá fácil. Su reciente fichaje por la UD Las Palmas le ofrece esa posibilidad tras competir a gran nivel en Segunda División con el FC Cartagena. En su mano está demostrar que puede ser un guardameta de nivel para la máxima categoría del fútbol nacional.

Este fin de semana arranca una nueva temporada de La Liga. Y con ella, un nuevo desafío para Escandell, que deberá trabajar muy duro si quiere hacerse con la titularidad en el cuadro canario. El de Carcaixent parte con desventaja si se tiene en cuenta que Álvaro Valles, su compañero y rival bajo palos, fue clave en la consecución del ascenso la pasada temporada de Las Palmas a Primera División. En 34 partidos, Valles encajó 23 goles y dejó su portería a cero hasta en 19 ocasiones. Unas cifras espectaculares, aunque lo cierto es que Escandell también firmó una gran campaña en un club más humilde como el Cartagena: 36 encuentros en los recibió 37 tantos y quedó imbatido en 13 jornadas.

Con diferencia, la pasada fue la mejor temporada para Escandell ya que gozó de una regularidad que no había tenido hasta ahora. Desde que el de Carcaixent dejó la cantera del Valencia CF, pasó por los filiales del Málaga y del Granada. Con el cuadro nazarí llegó a asentarse en el primer equipo, aunque siempre fue una segunda opción. Pese a no contar con demasiadas oportunidades, tuvo la oportunidad de debutar en Primera, ofrecer recitales bajo palos en Copa del Rey (la afición del Valencia no olvidará su actuación en la eliminatoria de cuartos de final de la temporada 2019/20) e, incluso, disputar competición europea.

El verano pasado se marchó libre al Cartagena. Un teórico paso atrás a Segunda División que le ha permitido tomar impulso de nuevo para regresar a Primera. Las Palmas ha pagado por él algo menos de medio millón de euros y ahora tiene una nueva oportunidad de hacerse un hueco en una de las mejores ligas del mundo.

Minutos en pretemporada

La incorporación de Aarón Escandell a la UD Las Palmas garantiza al técnica, García Pimienta, dos porteros de un nivel similar. Ambos, en sus respectivos contextos, ofrecieron un gran nivel durante la pasada temporada en Segunda, y tras el ascenso cubre de forma efectiva la posición de guardameta. A pesar de que Álvaro Valles parte como teórico titular, el entrenador del equipo insular ha ofrecido a Escandell múltiples oportunidades durante la pretemporada desde que se oficializó su fichaje, hace dos semanas. Quedará por ver, con el paso de las jornadas, qué papel jugará el de Carcaixent en Las Palmas, aunque en los últimos días ha manifestado no sentir presión alguna tras su fichaje. «He venido a sumar, a trabajar como uno más y a ayudar a mis compañeros. Lucharé por los objetivos colectivos del equipo y ojalá pueda hacer un gran año», expresó en su presentación, en la que también subrayo que se había decantado el club canario por ser «un proyecto muy importante».