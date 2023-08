Las reservas hoteleras para el puente están prácticamente al cien por cien y la media de ocupación durante la primera quincena del mes ha superado el 94%, es decir, dos puntos por encima de las previsiones iniciales.

También la hostelería se empieza a frotar las manos, de forma mayoritaria, ya que no solo como sucedió durante el mes de julio los fines de semana está teniendo que ampliar horarios para poder duplicar e incluso triplicar las mesas, sino que esta afluencia se ha ampliado a los días laborables de lunes a jueves.

Algunos de los hosteleros de la zona centro del Paseo Marítimo consultados confirman que «la presencia masiva de turistas está haciendo que nos veamos desbordados en algunos momentos con incluso largas colas de espera para poder ocupar una mesa vacía».

Luisa, propietaria de una tienda de «souvenirs» desde hace más de 25 años y en las que prácticamente se vende de todo, señala que «estamos notando como Cullera vuelve a tener la masiva afluencia de visitantes que tenía a finales del siglo pasado y principios de este».

En estos días en los que el calor ha sido asfixiante apetece sentarse a cenar en una terraza a la orilla del mar y poder disfrutar no solo de la gastronomía valenciana que ofrecen los restauradores cullerenses sino también «aprovechar la brisa marina que después de las altas temperaturas siempre viene bien», como afirmaban Fermín y Carmen, una pareja de jubilados de Madrid que pasa estos días en Cullera.

La capital turística de la Ribera presenta una ocupación que hace muchos años no se veía y un ambiente de bullicio en sus calles que se ve reflejado sin duda alguna en la economía local.

Los hosteleros esperan que las largas colas en los accesos a Cullera que provocó en julio la celebración del Zevra no se repitan con el Medusa ya que advierten que afectó a la afluencia de comensales a sus establecimientos hasta el punto que vieron mermada su recaudación. «Estamos convencidos de que las autoridades habrán tomado las decisiones adecuadas para evitar dichas colas que durante el Zevra alteraron de forma clara la normalidad», afirman los hosteleros, que no dudan en señalar que «las largas colas nos perjudicaron de forma clara y esperamos que esa situación no tenga ahora un efecto rebote y la gente deje de venir durante el fin de semana del Medusa debido a ese precedente», afirma el propietario de un restaurantes de primera línea de playa. Joan Gimeno Cullera