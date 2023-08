Las municipales del 28-M depararon un triple empate a cuatro escaños en Castelló, con el PP como fuerza más votada, pero con la izquierda con una amplia mayoría distribuida por tres partidos diferentes. La negociación que permitió al PSPV recuperar la alcaldía 24 años después fue dura, especialmente con Compromís. Horte Gómez asegura, no obstante, que aquel tira y afloja que propició un acuerdo por el que se alternará en la alcaldía con el nacionalista Óscar Noguera no ha dejado heridas. Por otra parte, muestra su esperanza de que el nuevo Consell que lidera el P respete el topónimo Castelló «ya asimilado» y que no se abra otra guerra «que no beneficia a nadie».

El PSOE ha recuperado la alcaldía de Castelló después de 24 años. ¿Qué se ha hecho mal para que en un pueblo tradicionalmente de izquierdas el PSPV haya tardado tanto en volver a presidir el ayuntamiento?

Es complicado contestar a esa pregunta porque en política, las variables, los tiempos, las épocas, son difíciles de analizar. Es cierto que Castelló es un pueblo muy de izquierdas, pero también hay que tener en cuenta que las elecciones municipales no tienen nada que ver con las autonómicas o generales. La gente vota a la persona o al equipo, y eso hace que se apueste más por un partido o por otro. También ha sido una época en la que hubo una ola azul del PP muy fuerte. La renovación cuesta mucho, y aunque hay que agradecer a aquellos que han posibilitado que el partido tuviera continuidad en Castelló, al PSOE le hacía falta un empuje fuerte, un relevo de gente con nuevas perspectivas, nuevas ideas, aire fresco. Sabemos que remontar cuesta mucho y veníamos de tener solo un concejal.

¿A qué atribuye que el 18-M el PSPV duplicara los dos concejales que tenía cuando no formaba parte del gobierno anterior?

Tras la renovación que ya empezamos en 2019 hemos seguido apostando por nuevas incorporaciones, mucha gente joven. El reto era muy grande porque había un gobierno con mayoría absoluta y apostamos por políticas innovadoras y por una campaña de proximidad al ciudadano y también muy innovadora en la cartelería, con referencias a películas de Almodóvar, y con el lema «Fem que passe», que fue muy acertado. Además, planteamos propuestas reales, no queríamos vender humo, y nos reunimos con todas las asociaciones cuando aquí no se ha había hecho nunca, y el resto de partidos nos copiaron.

¿Qué representa para Vd. asumir la alcaldía?

Orgullo como militante del PSOE que cree en el partido y sus valores y por el equipo que me acompaña, que es la clave. Cogemos el gobierno con mucha ilusión, mucha humildad y mucha, mucha responsabilidad, porque cuando te sientas detrás de esa mesa te cambia mucho la perspectiva de las cosas, pero estamos empoderados.

El municipio dejó de ser Villanueva de Castellón hace tres años para adoptar la nueva denominación Castelló. ¿Será el cambio de topónimo definitivo?

Espero que sí, primero porque para aprobar el nuevo topónimo se siguió el proceso establecido. Es cierto que nosotros manifestamos que nos hubiera gustado que hubiera sido más participativo, pero ellos (Compromís) tenían mayoría absoluta. En cualquier caso, dejamos claro que, pese a estar en la oposición, no íbamos a iniciar ninguna batalla. Ahora el nombre es Castelló y creemos que hay que fortalecer esa denominación para que cada vez la gente se sienta más representada porque creo que hay más problemas que solventar.

Hay tres recursos contra el topónimo pendientes de resolver. ¿Teme que el cambio de gobierno en la Generalitat provoque un vuelco como sucedió en 1995 con Castelló de la Ribera?

Espero que no porque el cambio de topónimo siguió el procedimiento legal. Espero que, aunque haya cambiado el color político en la Generalitat, por el bien de todo el pueblo, no se abra una guerra que no beneficia a nadie. El nombre nuevo creo que está asimilado al cien por cien. Puede haber siempre algún sector al que no le guste, pero es minoritario.

La negociación con las otras fuerzas de izquierdas para formar gobierno fue dura y el PSOE cedió al final para compartir la alcaldía dos años con Compromís. ¿Ha dejado alguna herida abierta ese duro tira y afloja?

El PSOE no cedió del todo. Las negociaciones de un pacto siempre son duras porque todos queremos ostentar la alcaldía. Nosotros creíamos firmemente que teníamos derecho a reclamar la alcaldía los cuatro años porque los votos importan, importan mucho, y teníamos más votos que ellos. Yo siempre insistía en que el pacto de izquierdas tenía que salir porque el pueblo así lo había pedido. Compromís pedía tener dos años cada uno la alcaldía y que cada partido asumiera en ese período todas las concejalías. Eso no era compartir gobierno, era como levantar un muro entre los dos. Nosotros proponíamos un pacto que agrupara a todas las fuerzas progresistas, incluida EU, y que si íbamos a compartir la alcaldía solo debía rotar la alcaldía, pero que hubiera estabilidad en el resto de concejalías. Vamos a compartir la gestión los cuatro años. Cuando más desunidas estamos las fuerzas de izquierdas más mal nos va. Fue un tira y afloja muy duro, pero no hay heridas, estoy muy contenta de los dos equipos, es gente muy preparada y con muchas ganas de trabajar.

¿No hubiera sido mejor coger la alcaldía los últimos dos años?

No. Es un tópico que la gente se acuerda del alcalde que acaba, pero no es así, porque en muchos pueblos de la Ribera en que hubo una alcaldía compartida, el alcalde que llegó a las elecciones está hoy en la oposición. La gente sí tiene memoria, y más localmente. Además, lo que queríamos propiciar, porque así nos lo habían hecho llegar nuestros votantes, era un cambio en la alcaldía. El cambio se tenía que producir ya, porque es verdad que hay un empate a cuatro concejales, pero fue el PSOE el que más creció en las elecciones y, visto así, el ganador era el PSOE. Creíamos que era necesario un cambio ya y por eso cogimos la alcaldía.

¿Cuáles son los principales retos que afronta Castelló?

Los principales retos que afrontamos son, sobre todo, la seguridad ciudadana, estamos trabajando mucho y hay que pedir paciencia porque estas cosas son dificultosas y la potestad del ayuntamiento llega hasta donde llega.

¿Hay problemas de delincuencia?

No es un tema de delincuencia, pero ha habido problemas de convivencia en algunos barrios y muchas veces la gente no entiende que no siempre la policía puede actuar. Otro reto importante es el medioambiental, impulsar la comunidad energética. Es un proyecto muy importante que conjuga tres aspectos fundamentales: soberanía plena por parte del ciudadano que va a gestionarse su luz, la factura de las personas que se adhieran va a bajar y, muy importante también, ayudará a reducir la contaminación ambiental. Hemos hecho varias reuiones y ha venido mucha gente interesada. El ayuntamiento cederá cubiertas para poner las placas solares. Por otra parte, queremos tener unas instalaciones deportivas en condiciones y apostar por los deportes minoritarios que también tienen mucha aceptación, en definitiva, impulsar el deporte en Castelló. Y otro reto importante es la creación de una concejalía que llevará el mantenimiento de edificios públicos y patrimonio, porque creemos que había un déficit importante en el mantenimiento de toda las instalaciones del pueblo, y recuperar el Cine California.

Castelló ha sido una localidad pionera en la comarca a la hora de reducir los límites de velocidad y dar más espacio al peatón. ¿Se van a ampliar este tipo de políticas?

Se va a mantener el tema de la velocidad con la voluntad de dar prioridad al peatón frente a los coches, pero sí que tenemos pendiente reunirnos con ciertos sectores del pueblo afectados por unos cortes de calles que fueron muy polémicos y yo como candidata me comprometí a revisar ese problema para buscar una solución porque pensamos que no se hizo como tocaba al partir el pueblo en dos. Hay que priorizar al peatón pero también hay una palabra que es la sostenibilidad y es muy clara.

¿Castelló tiene un polígono junto a la autovía, pero sigue prácticamente vacío. ¿Qué se puede hacer para reactivarlo?

Durante la campaña visitamos a las empresas del polígono, hablamos con empresas que tenían problemas y querían ampliar, con empresas que preguntan por las posibilidades de venir y estamos intentando que se queden. Es muy importante poner en marcha un Observatorio Socioeconómico, una mesa en la que estén representados el tejido empresarial, el sindical… porque para que vengan empresas hay otros problemas que afrontar. Queremos, entre todos, crear un parque de vivienda de alquiler, que no tenemos; un servicio de guardería, supermercados... para propiciar la implantación de nuevas empresas y para que los trabajadores se puedan quedar aquí.

¿ La Font Amarga es un atractivo turístico?

Sí, es un paraje fundamental para Castelló, hay que cuidarlo mucho e invertir. Tenemos muchos retos que hay que afrontar.

Castelló es la última estación de la Línea 1 de Metrovalencia. ¿Es práctica?

No es nada práctica. Antes de entrar ya pedimos muchos alcaldes y nosotros como partidosuna reunión con la consellera Rebeca Torró. Desgraciadamente ha habido un cambio político, pero volveremos a insistir para pedir más frecuencia o, tal vez, ofrecer viajes más rápidos porque es excesivamente largo el viaje a València, pierdes demasiado tiepo y la gente opta por irse a la Pobla o a Carcaixent a buscar a el Cercanías de Renfe.