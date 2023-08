El Alzira logra ante el Ontinyent el primer triunfo de la pretemporada

Seis años hacía que la UD Alzira no jugaba en el mítico Clariano contra el conjunto representativo de la Vall d'Albaida. En 2017 fue ante el tristemente desaparecido Ontinyent CF donde jugaban un joven Cristo García, ex de la UD como Juanan y Francesc y los Edu Mesas o Chato que vestirían de blaugrana posteriormente. La megafonía se encargó de recordar que volvían a enfrentarse dos históricos del fútbol valenciano. El conjunto alzirista demostró por qué está en superior categoría al ganar 0-1.

El Alzira salda con un empate sin goles su primer amistoso Los fichajes van tomando cada vez más protagonismo y, ya recuperado de sus problemas físicos, Leandro ocupó la portería. Por delante se situaron Abraham, Robert Costa, Pol Pla y Bono; con Marenyà y Laurel en la zona de creación, Sergio González por la izquierda, Pitu y Tòfol enlazando con Panadero. No fue bueno el primer remate del nuevo ariete a centro de Abraham, pero sí a la media hora. Panadero está mostrando mucho feeling con Pitu, ofreciéndole desmarques. Así, le llegó un balón filtrado, recortó y colocó brillantemente el cuero en la escuadra. Un Alzira todavía en construcción cae derrotado por 2-4 ante el Alcoyano Para el segundo acto, Marc Garcia alineó a Dolz, cambió a Crespo por Rafa Segovia que se unió a los Abraham, Costa y Bono. En el doble pivote Laurel, que también deja buenas sensaciones, pasó a estar acompañado por Lado con Joaquín por delante. Dylan y Revert entraron por bandas y Palacín en punta. Joaquín tuvo varias ocasiones sin lograr aumentar la mínima ventaja. Para el tramo final, Garcia pasó a jugar con defensa de tres con Guijarro, Rafa Segovia y Borja, flanqueados como carrileros por Noël por la derecha y Revert por la izquierda, donde seguía a banda cambiada. En ataque cambió a una tripleta formada por Fla, Palacín y Dylan. El miércoles, en el inusual horario de las nueve de la mañana, los azulgranas visitarán al Patacona de Tercera RFEF, exequipo de Nacho Vila.