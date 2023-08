El retraso en asumir la ampliación deja en el aire el inicio del curso en el IES de Guadassuar

El once de septiembre es la fecha en la que los escolares de la Comunitat Valenciana dejarán de lado sus vacaciones para regresar a las clases. Aunque los alumnos de Secundaria de Guadassuar todavía no tienen asegurado su retorno, ya que a día de hoy no se han completado los trámites administrativos necesarios para utilizar las nuevas instalaciones construidas en el instituto Didín Puig. A pesar del retraso, el ayuntamiento confía en que las complicaciones burocráticas se resuelvan a tiempo para que no afecte al normal desarrollo del curso académico.

El instituto ha sido objeto de una importante inversión económica por parte del Consell para ampliar sus instalaciones, sin embargo, los trámites necesarios para poder hacer uso de las nuevas infraestructuras una vez concluidas las obras todavía no se han completado. El nuevo aulario de Guadassuar eliminará los barracones «Ahora mismo el inicio de curso se nos plantea con incertidumbre. Estamos trabajando para tener todos los permisos en regla para que los estudiantes puedan iniciar el curso con total normalidad el día 11. Es algo que no está asegurado», ha manifestado a Levante-EMV el alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch. La máxima autoridad municipal subraya que esta situación de parálisis fue una de las «sorpresas» que se encontraron al acceder al gobierno. «Es algo que desconocíamos», indica, para detallar acto seguido: «No tenemos todavía el acta de recepción de las obras, por lo que no se puede ocupar. Hemos conseguido el acta de recepción parcial, que hemos enviado a la Conselleria de Educación, pero seguimos esperando su aprobación». Dos millones de inversión Estruch insiste en que el gobierno local está «en permanente contacto con la dirección de las obras, la empresa, la directora del instituto y el Ampa». De igual modo, confía en que la situación se subsane a tiempo. «Ahora mismo, en las fechas en las estamos, las aulas nuevas no se pueden ocupar y tendríamos unas limitaciones importantes. Los alumnos que han estado estos años en barracones no pueden hacer uso de las instalaciones nuevas. Esperamos que en la última semana de agosto pueda resolverse», apunta el alcalde. El centro se quedó pequeño para cubrir las necesidades educativas de la población a los pocos años de abrir sus puertas. La necesaria ampliación, incluida en el Pla Edificant, contó con una inversión superior a los dos millones de euros. La obra consistió en la construcción de un edificio de dos alturas conectado al bloque principal del instituto, lo que permitía ampliar la capacidad con una decena de aulas más, además de espacio para el profesorado. Retirada de barracones La reforma y ampliación del IES Didín Puig de Guadassuar llegan con retraso. El fin de las obras estaba previsto para el inicio del curso anterior, aunque se demoraron hasta enero de este año, fecha en la que prácticamente se daban por concluidas. Sin embargo, se modificó el proyecto previsto inicialmente en el Pla Edificant para aprovechar el sobrante económico de la adjudicación para realizar mejoras adicionales, como la instalación de paneles fotovoltaicos para mejorar la eficiencia energética y reducir la huella de carbono, lo que alargó aún más la espera. «Cuando llegó junio, el acta de ocupación no estaba todavía, pero se quitaron los barracones, por lo que se daba a entender que ya estaba todo listo y no. A pesar de ello, algunas aulas se han utilizado o, al menos, se han equipado cuando no se podía todavía», ha lamentado el alcalde de la localidad, Vicent Estruch.