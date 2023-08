Alzira excede los límites de contaminación del aire que fija la OMS la mitad de los días del año

El aire que respiran los vecinos de Alzira está lejos de ser idóneo. De hecho, la capital de la Ribera Alta supera las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en diversos de los estándares de calidad, como es el caso de la elevada presencia de micropartículas nocivas o de dióxido de nitrógeno.

Aunque la ciudad no se encuentra entre las más contaminadas, ni mucho menos, lo cierto es que presenta parámetros que distan de ser óptimos. También lo es que la estación de Alzira de la Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica de la Generalitat ofrece datos incompletos. Con todo, un análisis de los registros publicados muestra no pocos excesos sobre los límites que la OMS considera perjudiciales para la salud. De hecho, en 66 de los 120 primeros días del año la métrica de algunos de los parámetros ha estado por encima de los niveles óptimos

Un claro ejemplo se da con las mediciones que arroja el dióxido de nitrógeno. El umbral que fija la OMS es anual y no debe exceder, de media, los diez microgramos por metro cúbico. Durante los cinco primeros meses del año, el promedio se ha situado en 12,4. Hasta en once días, incluso, se ha duplicado dicha cantidad. Este gas puede provocar problemas en el aparato respiratorio y se asocia al uso de vehículos a motor, tanto de diésel como de gasolina. Precisamente, un estudio autonómico realizado el año pasado cifraba que la contaminación que emana de los automóviles representaba el 20 % del total de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Son componentes que causan problemas respiratorios y cardiovasculares en exposiciones prolongadas

Aunque no es el único parámetro que excede las prescripciones de la Organización Mundial de la Salud. Existen dos tipos de partículas minúsculas que reciben el nombre de PM 2,5 y PM 10, en referencia a su tamaño (el número representa su diámetro en micras). Las primeras son las que presentan unos unas métricas más preocupantes. Si bien es cierto que durante los 120 primeros días del año sólo figuran en los registros datos sobre 27, en 23 de ellos se superó la media anual de cinco microgramos por metro cúbico. Sin tener en cuenta, por tanto, aquellos sobre los que no hay información, la estación de medición de Alzira duplicaría dicho promedio tras registrarse picos que multiplican hasta por tres el límite recomendado por las autoridades sanitarias. A pesar de que las directrices de la OMS no son de obligado cumplimiento, el organismo defiende que, de cumplirse estos límites, podrían evitarse alrededor del 80 % de las muertes que se atribuyen a la exposición a las PM 2,5 en todo el planeta.

Más peligrosos

Por lo que respecta a los niveles de PM10, el tope establecido por la OMS se sitúa en una media anual de 15 microgramos por metro cúbico, que es la que arroja la estación de Alzira en base a los registros conocidos. Al igual que ocurre en las métricas anteriores, no son pocos los días en los que se excede el mencionado valor. El pico más elevado se produjo el 22 de febrero, en el que la concentración de estas nocivas partículas alcanzó los 39 microgramos por metro cúbico.

El nivel de PM 2,5 es un indicador representativo de la calidad del aire muy común, y considerado, junto al de PM 10, el más perjudicial para las personas. Los principales componentes de ambos son nitratos, amoníacos, hollín o el cloruro de sodio, entre otros; la diferencia entre las PM 2,5 y las PM 10 es que las partículas del primero son más pequeñas, por lo que son más peligrosas por la posibilidad de que atraviesen la barrera pulmonar y entren en el sistema sanguíneo. La exposición crónica a este tipo de partículas que flotan en el aire se traduce en un incremento del riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como cáncer de pulmón.