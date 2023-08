El PSOE de Algemesí ha acusado al alcalde, el popular José Javier Sanchis, de «imponer la censura a los ciudadanos» por señalar «públicamente» a un vecino por criticar su gestión en las redes sociales, una acción que los socialistas consideran que «no está a la altura ni del cargo que ostenta ni del carácter democrático que se le supone a la primera autoridad municipal».

Los socialistas basan su crítica en una publicación de Sanchis que advierte de que lleva un par de meses «sufriendo el acoso en las redes» de una persona que vincula al PSPV de Algemesí y que, señala, «incluso ha llegado a escribir comentarios amenazantes», por lo que ha puesto el caso en manos de un abogado.

Los socialistas cargan contra el alcalde: «Parece que no le viene bien la libertad de expresión». El secretario general del PSOE de Algemesí, Rafael Lluch, señala que «el alcalde es incapaz de soportar la crítica y por eso utiliza a los abogados, para callar a cualquier persona que no le aplauda y sea crítica».

"Desde el PSPV de Algemesí no actuamos como él y no podemos mandar callar a ninguna persona, sea o no sea militante o simpatizante de cualquier partido, no es nuestra forma de proceder ni de entender la política", ha incidido Lluch, que asegura que defenderá "la libertad de expresión de todos los ciudadanos" frente a lo que valora como actitudes "autoritarias".

Por otra parte, el PSOE reclama al alcalde que "no vea fantasmas donde no los hay y que no les acuse de ser los instigadores de cualquier crítica que le puedan hacer en las redes sociales. Tiene que aceptar las críticas vengan de donde vengan, no tiene que esconderse con un victimismo débil, la figura del alcalde o alcaldesa necesita de liderazgos fuertes y en este caso José Javier Sanchis no lo está demostrando", exponen.