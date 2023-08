El Castellonense fía al bloque del ascenso la permanencia en Tercera

Cuando se produce un ascenso de categoría suele haber dos formas de actuar para confeccionar la plantilla que afrontará una división superior: cambiar prácticamente toda la plantilla sin que apenas futbolistas disfruten del premio logrado meses atrás o contar con una buena cantidad de los jugadores y solo reforzar algunas posiciones. La UD Castellonense ha optado por la segunda.

Tras la preceptiva renovación de Iñaki Rodríguez al frente del equipo, el club solo se han anunciado cuatro altas, algunas de extenso currículum. Es el caso del central Enrique, de 35 años, que hace 16 ya jugó en Tercera en el Decano, Burjassot, con tan solo 19 primaveras. Posteriormente, fue un fijo dos años en el Castelló que a la séptima logró el ascenso a 2ª B, aunque debutaría en la categoría de bronce al año siguiente con el Ontinyent. Ya superada la treintena bajó de nuevo a 3ª para subir y jugar con el Atzeneta en la tercera categoría así como con el Atlético Saguntino antes de acabar la pasada temporada en el Acero, donde fue fijo para Abel Buades.

La magia volverá a la Ribera en las botas de Luis García. El Mago de Caudete no ha renovado con el Torrent tras el ascenso al no firmar ningún gol en 28 partidos. Su explosión llegó en 2017 con 12 goles en el Alzira que le permitieron su única participación en 2ª B con el Villanovense extremeño. La falta de minutos le retornó a la Comunitat, a la Nucia sin tampoco suerte. Otro éxodo, al Arousa, le hizo revitalizar y crecer como jugador que dejó de ser revolucionario en los últimos 30 minutos de partido. Retornó al Alzira con el que fue subcampeón de 3ª y fichó por el Saguntino donde marcó otros siete goles. Al no ser elegido para jugar en 2ª B con los del Morvedre se fue a Italia donde maravilló en el Trituim y el Fanfulla de la Serie D. Ahora, con 28 años, espera hacer las delicias de los aficionados albinegros. Para lograr goles se ha fichado a un experto, el almanseño Paco Tomás que marcó 38 tantos en 35 partidos en la Preferente castellano-manchega con el equipo de su ciudad. En las temporadas anteriores ya marcó 13 en el propio Almansa, 12 en el Azuqueca o 10 en el Villarrubia. Para abastecerle de centros se ha contado con Álvaro Guillén, que a sus 20 años ya tiene dos de experiencia en Tercera, en el Orihuela y el Patacona.

Iñaki Rodríguez ha mantenido a los porteros Coronado y David, los defensas Isaac, Jefrie, Marcos Castells, Ramsés y Sergi García; los medios Álex Vaquero, Rafa Hervás, Joan Sanchis y Prats y los atacantes Peó y Daniele que retorna a Tercera solo un año después, tras los 20 goles de la pasada temporada. Han causado baja Bryan, Marc Vilar, Jonny, Aleja, Alberto Sanchis, Jordi Penalba, Sergio Sanchis, Tali y Santi.

El miércoles jugará el cuarto partido de la pretemporada, a las 20’15 h. en el Perdiguer contra Recambios Colón. Hasta el momento han disputado tres encuentros con otros tantos empates, a cero contra Aldaia, a uno ante el Sueca y sin goles el viernes contra el Olímpic. El viernes se desplazará a Alzira donde jugará a las 20 h. y la próxima semana acabará una exigente pretemporada contra dos aspirantes al ascenso a Tercera y Segunda Federación: l’Olleria y Atzeneta. El 10 de septiembre retornará a Tercera recibiendo al Burriana.