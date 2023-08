Tras tres intentos fallidos, la alcaldesa de Massalavés, Puri Noguera, ya se ha asignado un sueldo. La popular gobierna en minoría y ha sido esta semana cuando ha podido sacar adelante su propuesta después de varias confrontaciones con la oposición. Aunque en esta ocasión no ha podido librarse de la polémica, pues una concejala del PSPV se ausentó del pleno extraordinario al haber fallecido ese mismo día su madre. Una situación que ha generado un profundo malestar en la formación socialista, que afea al ejecutivo local su «falta de tacto». La sesión duró solo tres minutos, que han sido suficientes para generar revuelo.

Noguera ya sabía que tendría una legislatura compleja al renovar su cargo en situación de minoría. Los intentos de pactar con Vox, con quien el PP podría haber sumado mayoría absoluta en el ayuntamiento, no fructificaron. Y la asignación de las retribuciones al equipo de gobierno han sido un claro ejemplo. Hasta cuatro plenos han hecho falta. En el último de ellos, lo logró gracias a un empate en votos que pudo declinar a su favor mediante el voto de calidad que le otorga la legislación a quien ostenta la alcaldía. Esta igualdad se produjo por la ausencia de la concejala socialista Neus Vázquez, que no pudo asistir al ayuntamiento al haber fallecido su madre ese mismo día.

El PSPV reprocha la actitud de Noguera y el PP al entender que no suponía «un trámite tan urgente». «La alcaldesa iba a tener su sueldo y lo cobraría de forma retroactiva, quizás lo más adecuado habría sido retrasarlo un par de días, por respeto», comentan al respecto los socialistas de Massalavés.

De igual modo, explica que el ejecutivo local se negó a aplazar la sesión pese a las peticiones de la formación socialista. «La madre de Neus estaba muy enferma ya el fin de semana y le pedimos por Whatsapp a la alcaldesa si se podía votar telemáticamente y no nos contestó. El lunes, falleció y llamamos a Puri para pedirle que aplazara el pleno. Entendemos que no son los mecanismos oficiales, pero la situación se merecía, al menos, un gesto de empatía y solidaridad», exponen los ediles, que prosiguen: «Estando en minoría, creemos que no es una conducta correcta. Ni siquiera nos dejó hablar en el pleno ni realizar un minuto de silencio, solo lo aceptó una vez acabado».

Rebaja del salario

Al igual que los socialistas, los ediles de Vox han manifestado públicamente su malestar con al alcaldesa por no cederles la palabra en el pleno en ningún momento. Noguera defendió que, al ser una sesión extraordinaria, no había espacio para ruegos o preguntas. Tanto el PSPV como la formación de ultraderecha consideran que tenían derecho a hablar en virtud del artículo 93 del Reglamento de Ordenación y Funciones de los ayuntamientos, que establece la posibilidad de que los concejales expresen su opinión antes de cualquier votación.

Pese a la polémica, la propuesta del ejecutivo local salió adelante. Tras varias negativas por parte de la oposición, «se había alcanzado un acuerdo al rebajar sus pretensiones». En un primer momento, el gobierno popular planteó una asignación tanto para Noguera como para la concejala Marina Montes, aunque la liberación de esta última sería parcial. Ya en la legislatura pasada fueron dos los ediles con sueldo, aunque el PP tenía la mayoría del ayuntamiento. La oposición se negó y planteó que, para dirigir un pueblo de poco más de 1.500 habitantes, un salario político era más que suficiente. Finalmente, Noguera es la única que tendrá una retribución fija (1.400 euros netos al mes).