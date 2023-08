La leyenda del beso es una zarzuela en dos actos, dividida en tres cuadros. Con libreto de Enrique Reoyo, José Silva Aramburu y Antonio Paso, y música de los maestros Reveriano Soutullu y Juan Vert. Se estrenó con gran éxito en el Teatro Apolo de Madrid, el viernes, 18 de enero de 1924…

La leyenda son relatos que se desarrollan en los campos y relatan historias de personas o sucesos difíciles de verificar. En el caso que nos ocupa nos remontamos al campo del Estadio Olímpico de Sídney, donde la selección española de fútbol femenino jugó el pasado 20/08/2023 la final del campeonato del mundo contra Inglaterra proclamándose campeona y haciendo historia en cuanto a esta modalidad deportiva se refiere, aunque el éxito ha pasado a un segundo plano por un polémico beso: durante la entrega de medallas a las jugadoras de la selección española, a Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, se le fue la olla y se saltó a la torera el protocolo besando en los labios a la jugadora Jennifer Hermoso. Una imagen que no tardó en dar la vuelta al mundo y que ha recogido la prensa internacional. Mientras, en nuestro país, ya han pedido su dimisión.

Mi opinión es que España sigue siendo el hazmerreír del mundo sea en lo que sea. Los medios de comunicación extranjeros tildan de ridículo y fuera de lugar ese «inocente» beso, aunque The Independent va mas allá centrándose en la reacción de Hermoso tras la oleada de críticas a Rubiales. La jugadora insistió en vestuarios y delante de la alcachofa que no le había gustado: «No lo disfruté», imagino que se refería al triunfo y no al beso…No obstante, instantes después aclaró que: «fue un gesto mutuo, totalmente espontáneo por la alegría que da ganar el Mundial», según la información proporcionada por la Federación que recoge AFP. Declaraciones que personalmente veo sospechosas y supuestamente hechas bajo presión para quitar importancia a tan desafortunado morreo.

El foco se ha centrado en el beso, que parece ser más importante que el gol que nos dio el Mundial

Más allá de personalidades del mundo de la política, que lo único que hacen es aprovecharse de cualquier cosa para «meter mierda» y ganarse votos inmerecidos, me parece más cabal lo que la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional ha hecho, que es instar al presidente de la RFEF a formarse para aprender a tratar a las jugadoras o dimitir por su actuación tan ridícula. Además, en un comunicado le acusan de «falta de decoro, irresponsabilidad e indecencia», y yo también.

El foco mediático se ha centrado en el beso que pasará a la historia del mundial de fútbol femenino del 2023 por tener más importancia que el gol que nos hizo alzar la copa convirtiéndose en una simple anécdota.

Pero nadie parece haberse percatado o, al menos, no han reflejado algo muy importante, y es que, si queremos que el deporte femenino tenga la misma proyección e importancia que el masculino, ¿por qué no entregó la copa Su Majestad el Rey como jefe del Estado? Un gesto que a mí, como deportista, no me ha hecho ninguna gracia. ¿Quiere decir eso que volvemos a aquello de «los niños con los niños y las niñas con las niñas»?

El momento de la entrega de medallas y la copa ha sido de risa por la falta de protocolo. Ni la Reina, ni la Infanta ni el ministro de «Cultura y Deporte» en funciones, Miquel Octavi Iceta, saben lo que esa palabra significa, el momento abrazos y que «bote la Reina» fue lo más cómico, por no decir ridículo del mundo Mundial.

Si queremos la igualdad de trato por las instituciones etc. tenemos que empezar a «currar» y dejar los besitos y arrumacos para vestuarios, que es lo que hace Su Majestad el Rey Felipe VI siempre que va a felicitar a los deportistas españoles sean del género que sean.