La Ribera se prepara ante el escenario adverso que supone la DANA que, durante el fin de semana, podría dejar registros de precipitaciones importantes. La limpieza de barrancos y caminos rurales así como las tareas de coordinación de los protocolos municipales centran la atención de los ayuntamientos de la comarca estos días.

Algunos de los trabajos se prolongan durante todo el verano, ya que se trata de una comarca con graves problemas de inundabilidad. El Ayuntamiento de Alzira es un ejemplo. «Los barrancos principales y que más problemas causan, como el Casella, el Fosc o la Murta, están ya preparados para el agua que pueda caer. También es verdad que cada vez son menos problemáticos ya que evacúan el agua en el canal de las Basses, pero todos los tramos se han limpiado», explica el concejal de Agricultura, Enrique Montalvá. Asimismo, el área de Infraestructuras Públicas, que encabeza Vicent de la Concepción, es la encargada de activar los protocolos relacionados con la apertura de imbornales en zonas vulnerables como l'Alquenència, las Basses, Tulell o Pere Crespí y el control de la compuerta de evacuación del canal.

«Las brigadas llevan limpiando los barrancos desde hace semanas y los trabajos seguirán incluso en septiembre», expone al respecto la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, que añade: «Se ha prestado atención especial a aquellas zonas que sabemos que son conflictivas, como el tramo de barranco entre Quatre Camins y el Barxeta, donde se han hecho trabajos manuales y de maquinaria». De igual modo, la máxima autoridad municipal subraya que antes del fin de semana se reunirán las autoridades locales, Protección Civil y la policía «para repasar los protocolos de actuación ante emergencias». «La tormenta del pasado fin de semana pilló sobre terreno muy seco y se absorbió fácilmente, pero si cae más agua podremos tener dificultades en zonas como Santa Bárbara o Cogullada», añade.

Alginet es otro de los muchos municipios de la Ribera que sufre problemas cada vez que se produce un episodio de lluvias extraordinario. «Durante julio y agosto se han hecho limpiezas de caminos rurales, pero todavía no hemos podido actuar en algunos barrancos porque esperamos desde principios de verano una reunión con la CHJ para que nos dé los permisos necesarios», explica el teniente de alcalde Andrés Añón. «Vamos a esperar a ver cómo evoluciona la situación y si recibimos el aviso de alerta del 112, pondremos en marcha todos las actuaciones de prevención. Tenemos las vallas preparadas por si hay que cortar la ronda norte, que siempre se inunda. Por suerte, uno de los puntos más conflictivos no lo será tanto, ya que el barranco que discurre junto a dos colegios también es problemático, pero el curso no ha comenzado aún», indica el también edil de Seguridad Ciudadana.