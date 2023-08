Silencio, dolor y consternación se han adueñado de Carcaixent durante la concentración convocada por el ayuntamiento para condenar el crimen machista de Alzira, donde una mujer, Raquel Lorente, fue asesinada por el que fuera su pareja durante doce años, Bartolomé Berenguer. En el acto, la familia de la víctima ha lanzado, a través de la alcaldesa de la población, un mensaje claro y contundente: «Que ni una mujer o niña se calle nunca ante cualquier amenaza o tipo de violencia. Siempre se piensa que no va a pasar nada y acaba pasando».

Las hermanas, el hijo de Raquel y el resto de la familia han acudido al acto, que ha concentrado a varias decenas de personas frente al ayuntamiento. El llanto desconsolado de sus seres queridos precedió un respetuoso minuto de silencio. Estos estuvieron arropados por la corporación municipal, a excepción de los concejales de Vox, presentes pero alejados de las autoridades locales y de los allegados de la víctima. El portavoz de la formación de ultraderecha, Francisco Javier Rosario, ya había anunciado en redes sociales sus intenciones: «Los representantes de Vox en el ayuntamiento participaremos en el acto con normalidad, mostrando el máximo respeto a la persona fallecida y su familia. En caso de que se presenten pancartas con lemas políticos como ‘no a la violencia de género’, participaremos igualmente pero claramente alejados de la pancarta. Nos oponemos a que los medios y los partidos utilicen la tragedia para avanzar en su agenda política», expresó.

La alcaldesa, Carolina Almiñana, tomó el micrófono tras el minuto de silencio y aseguró que la ciudad vivía un día «triste, de rabia, impotencia y terror». «No hay consuelo ni explicación posible sobre lo que ha vivido la familia. Lejos de mejorar la situación, empeora. No tengo ninguna duda de que, desgraciadamente, nos volveremos a reunir aquí muchas más veces. Debemos educar a las futuras generaciones, pero también debemos educarnos todos para vivir de forma respetuosa», proclamó.

De igual modo, transmitió a los allí presentes un mensaje de concienciación de parte de la familia de Raquel «para que no se vuelva a repetir una tragedia así»: «Raquel fue anulada para que no estuviera apoyada por los suyos, maltratada psicológicamente y luego asesinada. Que ninguna mujer o niña se calle nunca ante cualquier amenaza o tipo de violencia, siempre se piensa que no va a pasar nada y acaba pasando».