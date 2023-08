Con dos victorias en cuatro días, el Family Cash Alzira FS ha despedido definitivamente la pretemporada para iniciar mañana la liga en la cancha del Movistar Inter. Eso sí, el del martes fue el primer partido oficial de la temporada ya que se trataba del primer partido de la nueva Supercopa Comunitat. Los pupilos de Braulio Correal ganaron 3-5 al Sporting La Nucia de Segunda B, después de irse 0-5 al descanso.

Los alzireños no quisieron sorpresas desde el principio. Salieron con Serra; Hugo Alonso, Gon, Naranjo y Panés. A los dos minutos, Gon Castejón abría el electrónico del Camilo Cano. Tras dos llegadas de Rafa Usín y Joaki, este marcó el segundo y cinco minutos después, en el 11, Panés conseguía su primer gol como jugador ribereño. Aunque los locales enviaron un balón a la madera, Usín y Panés ponían la manita en el marcador.

Al inicio del segundo acto, Carlos Gómez también quiso estrenar su casillero particular pero se encontró con el portero. Fede, que salió en la segunda parte, hizo una buena intervención pero en el 5 Pipi puso el 1-5. Joan estuvo a punto de dejar el partido visto para sentencia pero los nucieros no se resistían con una doble ocasión. Gon vio cómo su tiro dio en los dos postes con la duda de si entró. En el 33 marcaron el segundo y tras el tiempo muerto del míster local y con cinco jugadores en pista se toparon con otro palo. A dos minutos marcaron el 3-5 que ya no se movería».

«El partido nos fue fantásticamente bien. Nos sirvió para acumular minutos de cara al partido en Torrejón. En la primera parte el equipo tuvo mucha personalidad e intención para hacer las cosas de una manera determinada. En la segunda, el rival nos lo puso difícil y se vio en qué aspectos hemos de mejorar», apreció Correal.

El próximo partido de la Supercopa se jugará el 12 o 13 de septiembre en el Palau d’Esports ante el Levante-Dominicos.