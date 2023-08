Carcaixent y Alzira fueron dos de los muchos municipios valencianos que se concentraron ayer para mostrar su rechazo a la violencia machista tras el asesinato de una mujer a manos de su exmarido en la capital ribereña. Aunque ambos acogieron los actos más emotivos, dado el vínculo con la víctima y sus familiares y amistades. De hecho, acudieron a ambos y recibieron centenares de muestras de condolencias.

El primero fue el de Carcaixent, lugar de origen de la víctima, Raquel Lorente. Frente a la casa consistorial, su familia lanzó, a través de la alcaldesa de la población, un mensaje claro y contundente: «Que ninguna mujer o niña se calle nunca ante cualquier amenaza o tipo de violencia. Siempre se piensa que no va a pasar nada y acaba pasando». Carolina Almiñana aseguró que la población estaba «consternada» ante los hechos, que han dejado a la familia «destrozada». De igual modo, instó a la sociedad a actuar «para que no se vuelva a repetir una tragedia así». La familia y amistades de Raquel estuvieron acompañadas por la corporación municipal y decenas de vecinos.

Entre los concejales no figuraban los ediles de Vox, que optaron por apartarse de sus compañeros para estar alejados de una pancarta del Consell de les Dones que rezaba: «Trenquem el silenci». No ocurrió igual en Alzira dos horas después, donde la representación de Vox no tuvo problema alguno de situarse junto al resto de concejales, a los que acompañaron también familiares de Raquel.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, trasladó su apoyo a los seres queridos de Raquel. De igual modo, manifestó que el crimen machista que había conmocionado especialmente a ambas ciudades «no es aislado». «El machismo mata», afirmó con rotundidad, para añadir a continuación: «Tenemos que condenar y desterrar este cáncer de la sociedad, que nos mina la convivencia, y que quiere impedirnos conseguir avanzar en igualdad, derechos y libertades».

«No podemos tolerar la violencia contra las mujeres. Debemos denunciar las actitudes de aquellos que niegan, disculpan o minimizan esta violencia, y al mismo tiempo critican la lucha feminista, porque actúan como cómplices de los maltratadores, y se tienen que aislar como a los propios asesinos», proclamó Domínguez.