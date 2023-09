Un dels elements del patrimoni arquitectònic més singulars de la Ribera per la seua tipologia i per trobar-se intacta la seua imatge exterior, sense reformes rellevants, és el Molí d’Alèdua. Aquest es troba ubicat al terme municipal de Llombai, concretament al costat del camí de la Marquesa i sobre la Séquia d’Alèdua, amb aigües procedents del riu Magre.

Segons l’arqueòloga Carmen Martínez Camps (2005), «la unitat estructural de l’edifici, el seu bon estat de conservació, i el moment en què va ser construït, finals del segle XVII principis del XVIII, li confereixen… un alt valor patrimonial i el converteixen en una de les escasses mostres de l’arquitectura rural amb molí que en l’actualitat subsisteix a la comarca de la Ribera Alta».

Aquesta mostra d’arquitectura preindustrial, vinculada a l’aprofitament de l’aigua de reg, està composta per diversos volums que compleixen les funcions de molí hidràulic i habitatge al camp. Aquests compten amb cobertes de teula corba a diverses altures i vessants sobre un ràfec amb diferents aparells de rajola, formant un gran conjunt unitari al voltant d’un pati central.

Dins del mateix destaca, per la seua alçària, l’edificació amb forma de ela de tres plantes amb cambra al nivell més alt, que recau al sud, la qual conforma les façanes més monumentals del bé i que conserva els seus enlluïts originals amb fissures i escantells.

El conjunt es completa per dos volums, amb façanes al nord, que es caracteritzen pels seus murs de maçoneria de pedra vista, en haver perdut totalment o part del seu revestiment molt probablement per la humitat, ja que es troben més pròximes a la séquia, a més de per la seua orientació.

Un Bé de Rellevància Local

En els tancaments exteriors de la construcció trobem una sèrie de portes i finestres, en general amb una certa ordenació i inclús simetria a algun dels seus alçats, de formes rectangulars i també rematades superiorment per arcs rebaixats, la majoria de les quals conserven les seues fusteries i serralleries originals. No obstant això, a la façana nord-est, aquests buits prenen un perfil i disposició més irregular.

A més a més, a la part inferior de l’alçat sud-oest del molí es poden apreciar tres voltes paral·leles de rosca de rajola disposades sobre la Séquia d’Alèdua i que sustenten part de l’edifici. Aquestes serveixen de pas d’aigua per a moure les rodes que posen en funcionament les moles.

En conseqüència, aquest conjunt declarat com a Bé de Rellevància Local, amb la categoria d’espai etnològic d’interés local, no ha perdut la seua autenticitat malgrat el pas del temps. No obstant això, sobre la seua parcel·la està previst desenvolupar un gran sector industrial, sobre el que actualment són terres de cultiu al costat del riu Magre, el qual afectarà greument als seus voltants i a la seua percepció, així com la de la propera torre andalusina d’Alèdua.

Per tant, seria d’una gran contribució cultural per a la societat i per al coneixement d’aquest tipus de construccions a la Ribera, el que aquest molí fora visitable, malgrat no ser BIC i que es preservara el seu entorn.