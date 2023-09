Después de casi cuatro meses de parón, se alza el telón en la Segunda Federación donde la UD Alzira empezará recibiendo este domingo (11,30 h.) en el Luis Suñer Picó a la Peña Deportiva. El conjunto azulgrana no ha podido ganar nunca en los pocos enfrentamientos que han disputado en los últimos años y este espera que sea el primero. El equipo de Santa Eulària des Riu vive un momento de cambio en su dirección. La directiva es ahora la junta gestora que desea tener un relevo. En principio, el objetivo no será el repetir puestos de play-off que ha ocupado los dos últimos años, un subcampeonato y un tercer lugar. El presupuesto ha bajado y ha habido hasta 16 bajas. Solo siguen el meta Edu Frías, Marc Fraile, Salinas y Estellés. Una de las 16 bajas es la del central Robert Costa que recaló en la UD Alzira. También causó baja el castellonero Carlos Badal, que fue tanteado por la UD pero fichó por el Terrassa o el exalzirista Chema Moreno, que marchó al Linense.

«Sin embargo, han fichado jugadores contrastados», afirma el técnico alzireño, Marc Garcia. Principalmente han llegado desde el fútbol del norte. Se han hecho con Óscar Poveda del Langreo (ex Hércules); Jon Elorza del Arenas de Getxo, un lateral muy ofensivo como Madrigal, así como el central Pereira. También el canario Gio Navarro, autor de ocho goles en el Gernika y sobre todo un delantero muy del gusto de Marc, el ex del Mallorca B, Tovar. La última incorporación es el «héroe de la Copa Federación». El exalzirista Dani Torices, autor del penalti que clasificó al equipo ribereño para la semifinal estatal de la Copa RFEF y que permitió jugar la Copa del Rey contra un Primera División. Últimos movimientos En la UD Alzira ayer hubo movimiento en el último día de mercado. Se produjo la baja de Manu Palma, mediapunta que se había acordado su fichaje en marzo pero que no llegó en las mejores condiciones físicas en pretemporada. «Se ha portado como un profesional en los entrenamientos, pero ya le dije hace un mes que se buscara equipo, ya que no le encontraba acomodo a nuestra forma de jugar». El puesto 22 de la plantilla lo ocupará el internacional sub-19 por Ucrania Mykyta Aleksandrov, un espigado delantero de 1,89 m. y 18 años cedido por el Villarreal. Mykyta ha jugado en las categorías inferiores del Dinamo de Kiev y Dnipro. Para mañana, Marc tiene la duda de convocar al recuperado Busquets.