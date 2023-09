El actual diputado autonómico del PP José Forés, será juzgado el 21 de noviembre por un delito de lesiones por la trifulca que protagonizó junto al concejal José Luis Climent en un bar de Llombai el pasado 19 de enero. El exalcalde está acusado de propinar golpes al propietario del local, Pedro Llorens, y de darle un mordisco en la mano a su su mujer. La pelea, que se desencadenó por motivos ideológicos, fue grabada por la cámara de seguridad del establecimiento, cuyas imágenes se han convertido en la principal prueba de la causa. Forés reconoció públicamente su error el pasado 15 de agosto, días después de tomar posesión como parlamentario en las Cortes Valencianas: «No actué correctamente, me dejé llevar por los nervios y se produjo un incidente muy desagradable del que me siento responsable», dijo a través de su perfil de facebook.

La grabación muestra que Forés, enfurecido, pasa de los insultos a las manos para defender su autoridad frente un hostelero, tanto o más enojado que el edil, que le instaba a abandonar el establecimiento. Hubo empujones, golpes y resbalones causados por la presión ejercida durante la refriega. En la brega también participó el primer teniente de alcalde, José Luis Climent, que, entrenenido con el móvil, permanecía ajeno a la acalorada discusión hasta que se levantó para tratar de separarles y luego se sumó a la pugna. El mordisco que sufrió la mujer tuvo más espectadores porque los bramidos alertaron a algunos viandantes. En la calle se estaban ultimando los preparativos del Mercat dels Borja.

Cinco minutos de trifulca

Algunos testigos salieron en busca de ayuda para detener la gresca y poco después entró un policía local que acompañó a los ediles al exterior y trató de calmar los ánimos de una trifulca que se prolongó durante cinco minutos. El alcalde y el dueño del restaurante se cruzaron después denuncias que han propiciado la convocatoria del juicio «por un delito leve». Una vez trascendió el incidente a través de Levante-EMV, tanto el PP como el PSPV tomaron partido por cada uno de los contendientes. El PSPV reclamó la dimisión del primer edil «porque quienes ejercen la violencia están inhabilitados para la política» y la dirección provincial del PP proclamó su apoyo al presidente del consistorio llombaíno al justificar el intercambio de golpes como una acción de «legítima defensa».

Compromís y PSPV le han arrebatado la alcaldía al perder el PP la mayoría absoluta en las elecciones de mayo

La pérdida de un concejal en las elecciones de mayo privó al PP de la mayoría absoluta e impidió que Forés siguiera al frente del consistorio. Los seis representantes del PSPV y Compromís, tres por cada grupo, superaron los cinco del grupo popular y entre ambos alcanzaron un pacto de legislatura que permitirá que ambas formaciones se alternen en la presidencia de la corporación municipal. Salvador Climent, líder de la coalición nacionalista, será alcalde los dos primeros años y el socialista Ramón Gómez estará al frente del ayuntamiento en la segunda mitad del mandato.

Las primeras disculpas del alcalde fueron más comedidas. «Tenía que haberme contenido y no haberle contestado, pido disculpas, no a él, sino a todo el pueblo de Llombai, pero somos personas, nos ponemos nerviosos y a veces falta que digan algo para que saltes», dijo Llorens días después del incidente. En agosto fue más explícito: «Somos personas y podemos cometer errores, eso es humano. El mal viene cuando no nos damos cuenta de que hemos actuado incorrectamente o no queremos reconocerlo, ya que de esa manera nunca podremos corregirnos. Y cuando un error afecta a otras personas, lo correcto es pedir disculpas e intentar que nunca más ocurra», argumentó para precisar después: «Es lo que me pasó hace unos meses en Ca Llorens». La vista oral se desarrollará en el juzgado de Picassent.