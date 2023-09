Las palistas del Scooter de Algemesí Maria Martínez y Lidia Padilla consiguieron la plata en K-2 juvenil en el Campeonato del Mundo de maratón, disputado en Vejen (Dinamarca) sobre una distancia de 19 kilómetros, repartidos en 5 vueltas de 3,4 kilómetros y cuatro porteos (se baja de la piragua y se corren unos 100 metros para volver a subir y seguir dando la vuelta al circuito). Las jóvenes palistas llegaban confiadas después de ganar con solvencia el Campeonato de España de maratón. Además, querían quitarse la espina del pasado Campeonato de Europa de maratón, cuando una rotura del camble del timón las dejó fuera de competición cuando luchaban por las medallas.

Pero la competición no empezó bien. Salieron más lentas de lo habitual y no consiguieron situarse en las primeras posiciones, por lo que el grupo de cabeza se escapó. Pero no perdieron la calma. Cambiaron de estrategia y se mantuvieron en el segundo grupo para atacar más tarde. Ya en la segunda vuelta, haciendo equipo con las argentinas, alcanzaron a las escapadas y lanzaron el ataque, lo que les permitió colocarse primeras y romper el grupo que se había formado de unas 9 embarcanciones, reduciéndolo a cinco.

En el tercer porteo, las húngaras (actuales subcampeonas de Europa) se escaparon, y se quedó un grupo formado por las propias Martínez y Padilla, las británicas y las sudafricanas, y unos metros más atrás, el otro equipo húngaro (actuales campeonas de Europa) y las argentinas. A partir de ese momento, el objetivo era darse relevos con sudafricanas y británicas para alcanzar a las húngaras y evitar ser atrapadas por el barco argentino y el otro húngaro.

A falta de una vuelta consiguieron el objetivo: alcanzar a las húngaras. En ese momento el grupo pasaba a ser de cuatro embarcaciones, en el que no se sabía quién iba a ganar, aunque las que más ritmo y más cómodas se veían eran las españolas.

Llegando ya a los últimos kilómetros, las palistas de Gran Bretaña se descolgaron. Pero aún faltaba el último porteo y mil metros en piragua. En el tramo corriendo con la piragua llegaron juntas las tres embarcaciones (Sudáfrica, España y Hungría, por este orden). Las del hemisferio sur fueron más rápidas y subieron otra vez a la piragua con diez metros de ventaja sobre las españolas y las húngaras. Faltando un kilómetro era casi imposible el oro, pero Martínez y Padilla no se rindieron y echaron el resto hasta el final, sobre todo para asegurarse la plata. Aún así, les recuperaron casi toda la distancia a las sudafricanas y entraron en meta segundas, a tres segundos de las ganadoras y aventajando en dos segundos a las terceras.

Con esta plata, Maria Martínez y Lidia Padilla completan una temporada de ensueño. Además, cabe recordar que la primera aún tiene 15 años y todavía es cadete, por tanto la gesta es incluso más grande.