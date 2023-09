Segundo partido en el que la UD Alzira mereció más y tuvo que recorrer casi 500 kilómetros con el zurrón vacío tras la derrota por 1-0 contra el Badalona Futur. “Es injusto porque no fuimos inferiores al Badalona en ninguno de los factores del juego”, comentó el entrenador azulgrana, Marc García, al final.

Interesante primera parte la que Badalona y Alzira tuvieron que jugar a 70 kilómetros al norte de la ciudad catalana, en Vic, a hora y media de la frontera con Francia, porque el consistorio badalonés no cedió el Municipal al Badalona Futur. Los azulgranas contuvieron gracias a tres excelentes paradas de Vicent Dolz el peligro del cuadro catalán. También los ribereños pusieron en aprietos a José Ortega. Tòfol tuvo la primera a los siete minutos tras una buena acción de Pana y dos después Dolz hizo el primer paradón de la tarde a tiro de Cortés. Los alziristas insistían de la mano de Mángel, que salió de carrilero derecho pasando Abraham a la izquierda. En el ecuador de la primera parte Tòfol estrelló el balón en la madera y de nuevo Dolz fue protagonista al rehacerse de un resbalón y desbaratar la ocasión de Valverde y en el añadido, a Peque Polo. Poco antes, el central alzirista Robert Costa remató fuera un córner que se cerraba. “Nos está faltando acierto goleador. Nos cuesta más de lo que debería porque sí generamos ocasiones y trabajamos mucho la finalización en los entrenes”, añadió el técnico alzireño.

En la segunda parte, el Alzira siguió buscando el 0-1 con un tiro desde la frontal de Pitu que salió rozando el palo pero un minuto después, Torras era quien marcaba el gol que a la postre daría la victoria y confirmaría el liderato a los badaloneses. De nuevo Pitu puso cerco al marco catalán y Ortega evitó el empate.

Marc Garcia hizo los primeros cambios sacando a Dylan y Alfaro por Tòfol y Lado. Los ribereños mejoraron y a veinte para la conclusión, Solbes remató por encima del travesaño. El conjunto local no tenía problema en ir parando el partido con faltas y recibiendo tarjetas. Busquets y Sergio González sustituyeron a Mángel y Pitu pero el marcador ya no se movió. Marc justificó no realizar un quinto cambio “porque era poner un defensa por otro ni tampoco sacar a Laurel por Marenyà, que conoce nuestro sistema perfectamente”, concluyó.

El Alzira recibirá el domingo a las 17,30 h. al Lleida en el Luis Suñer Picó.