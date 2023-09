Álvaro Sabater, el deportista todoterreno de Algemesí, se ha proclamado campeón del mundo de cuatriatlón en categoría élite, en la competición disputada en Ratscher (Alemania). Sabater, de 29 años, estaba entre los favoritos, ya que el pasado año se había proclamado campeon de Europa y tenía varias medallas en campeonatos de España.

Parece que Sabater siempre quiere rizar el rizo, o el destino le quiere complicar las cosas, pero él se “obstina” en salirse con la suya: hace tan solo un mes, le robaron la bici y prácticamente todo el material que usa para competir, menos la piragua y la pala. Pero le dio igual. Le prestaron el material, e hizo lo que sabe hacer: darlo todo y luchar por la victoria, como en este mundial de cuatriatlón.

En el primer tramo de natación, de 800 metros, el algemesinense marcó el séptimo mejor tiempo, con 12:51. En la parte de bicicleta (de 21 kilómetros), demostró un gran ritmo propio, ya que era modalidad “no drafting” (no se puede ir a rueda de otro ciclista), y subió posiciones: hizo el tercer mejor tiempo (35:12), siguiendo la estela del húngaro Ferenc Csima, actual campeón del mundo, y al llegar a la segunda transición ya se había situado cuarto, a 45 segundos del que iba líder en ese momento, el alemán Eric Lieseke. La tercera parte era la de piragüismo (5,2 kilómetros), y Sabater, que pertenece al Scooter de Algemesí, puso un buen ritmo. Pronto se formó un grupo de cuatro, que iban relevándose, pero a mitad de recorrido, antes de una boya, atacó el húngaro y se fue solo con un italiano. Sabater no pudo responder al ataque, pero no perdió la calma. Mantuvo el ritmo y acabó el tramo en piragua en 26:44, sabiendo que venía su punto fuerte, la carrera a pie (5 kilómetros). Pero estaba a minuto y medio del primero, Csima, faltando 5 kilómetros, mucha distancia. “En el tramo final de piragüismo apreté para que no se me fuera mucho Csima, pero la victoria estaba difícil porque recuperar tanto tiempo en 5 kilómetros es muy complicado”, reconoce el de Algemesí. Nada más lejos de la realidad. Al acabar la primera vuelta, a los 2,5 kilómetros, ya estaba en cabeza. A partir de ese momento, Sabater siguió aumentando la diferencia. Por supuesto, marcó el mejor tiempo corriendo, con 18:20, a un ritmo de 3:40 minutos por quilómetro. Y en meta, se proclamó campeón del mundo (1:33:07), aventajando en un minuto al anterior campeón, Csima, y en dos al alemán Alexander Dittrich.