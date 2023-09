Los colegios de Educación Especial de Alzira y Algemesí volviero ayer a sufrir graves irregularidades en el servicio de transporte escolar. La nueva empresa concesionaria se había comprometido a resolver la falta de conductores que convirtió la jornada inaugural del lunes en un auténtico caos pero durante la jornada de ayer se registraron de nuevo numerosos retrasos de hasta dos horas mientras que algunas rutas se quedaron sin cubrir, por lo que decenas de alumnos no tuvieron opción de entrar en las aulas. El plantón ante los puntos de recogida indignó a numerosas familias que reprocharon que sean precisamente los niños con necesidades especiales quienes tengan que sufrir ese desbarajuste. «Son niños que requieren muchos cuidados y que se inquietan cuando se les cambia de rutina, por lo que esas largas esperas y los nervios que se generaban por la caótica situación les dejaron muy alterados», reprochó ayer la presidenta de la asociación de madres y padres del centro docente alzireño, Lidia Sola. «Todo esto no tiene justificación», subrayó.

Muchos de los autobuses no sólo no llegaron a tiempo o no pasaron a recoger a los alumnos sino que tampoco habían adaptado los vehículos para que pudieran acceder a ellos los menores que acuden por sus problemas de movilidad en una silla de ruedas. Las plataformas y los espacios habilitados para esos casos no se habían dispuesto en los vehículos de transporte aportados por la empresa adjudicataria. «Los padres estamos muy indignados, no sabemos cómo pueden suceder estas cosas», lamentó la portavoz de las familias. Al igual que ocurrió el lunes, algunos progenitores optaron por trasladar a los niños al colegio con sus vehículos particulares, pero otros no pudieron hacerlo. «Algunos padres trabajan y se trasladan a sus respectivos destinos profesionales con el coche familiar, por lo que no podían emplearlo para llevar a sus hijos hasta el colegio; todo esto les ha procado un importante trastorno», ejemplifica Lidia Sola.

La tensión acumulada por los familiares que esperaban la llegada del autobús escolar en las paradas acabó contagiando a los alumnos. «Mi niña se puso muy nerviosa; hay que tener en cuenta que hay bastantes alumnos que sufren autismo o Asperger se alteran cuando les sacan de su rutinas, para ellos es imprescindible fijarles unas pautas repetitivas que tienen establecidas para ayudarles a tener una vida más fácil. Si no se respetan esas conductas se inquietan y en algunos casos se ponen agresivos. No podemos entender cómo no se han respetado esas necesidades especiales», protesta la presidenta del AMPA, que en los dos últimos días se ha mantenido en contacto con la directora del centro para informarle de lo ocurrido y hacerle llegar un escrito de protesta con la intención de que lo trasladara tanto a la Inspección como a la conselleria.

En esa notificación las familias reclaman que se imponga la normalidad. «Es necesario que se reinstaure el orden para que los alumnos mantengan esa rutina, esas pautas que requieren para mejorar su vida con las enseñanzan que reciben en la escuela», apunta Lidia, que también reconoce que lo sucedido en las dos primeras jornadas lectivas les ha generado «ansiedad» por las largas esperas que han tenido que sufrir para que llegara el autobús. Ellos están acostumbrados a que el transportes escolar se retrase unos minutos por los problemas que genera algunos días el exceso de tráfico «pero pasar dos horas en la parada les genera estrés; ha sido duro para ellos y se encuentran muy descentrados».

Tanto el colegio Carmen Picó de Alzira como el Alberto Tortajada de Algemesí aseguran que remitieron toda la documentación y las necesidades de los niños incluidos en el servicio de transporte. Con ello quieren desmentir las excusas presentadas por la empresa concesionaria para justificar la imprevisión con la que ha iniciado el curso. La asociación de padres y madres de Alzira espera poder reunirse en los próximos días con representantes de la Conselleria de Educación para transmitirles su enojo.