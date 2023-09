Debut soñado. Con triunfo resolvió el Castellonense su primera toma de contacto con la Liga Valenta, la máxima categoría autonómica, en un partido resuelto por 3-4 en el que las ribereñas siempre fueron por delante en el marcador y gozaron de ocasiones para hacerlo más amplio.

Nunca es fácil pisar una categoría nueva, sin embargo, cuando lo haces con muchas jugadoras experimentadas en el once, el impacto puede ser menor y el rédito, mayor. Sergio Mesa alineó a María Albelda en portería; una defensa formada por Maca Campos, Merenciano, Nerea Quesada y Carmina García; por delante de éstas se posicionó Lourdes Ordiñaga, con Maite Morte y Mery Giner en la zona ancha; por la derecha Inés Conejero, por la izquierda Sandra Celda y en punta de ataque, Rocío Saúco. Hasta nueve caras nuevas.

El inicio fue trepidante y el ritmo muy alto. Como si no hubiese existido la pretemporada. De lejos intentó intimidar el Paterna con un chut que atajó fácil María Albelda antes de que llegaran dos zarpazos con los que Castellonense se puso 0-2 en apenas seis minutos. En una de las primeras faltas del partido, Nerea Quesada se encargó de poner el balón en el corazón del área y más exactamente en el pie de Lourdes que de primeras la embolsó en la red. El Paterna no pudo ni reponerse. Justo un minuto después fue Sandra Celda -todo un puñal por la izquierda- la que amplió el marcador. El Paterna, mientras se recomponía de tanto golpe, aprovechó para recortar diferencias, aunque las llegadas más peligrosas seguían siendo de las albinegras -de morado en el partido-. Merenciano tuvo en su cabeza el 1-3 que le negó la portera con una gran estirada a la salida de un córner. Saúco también se quedó cerca de rebañarle un balón a la portera que estuvo rápida en su salida. Mientras, Sandra Celda seguía haciendo mucho daño en cada acción ofensiva y a dos minutos del intermedio volvió a saborear el gol. Conejero levantó la vista, la buscó al espacio y la de Polinyà no tembló en la definición sobre la portera, 1-3.

Tras pasar por vestuarios y bajo un calor importante, la velocidad en el juego se redujo, pero no así el flujo de llegadas. El Paterna, consciente de la brecha en el marcador, dio un paso adelante y ese arreón le valió para establecer el 2-3 en el 52’. De nuevo, el Castellonense tardó un minuto en responder. Maca envió un centro con altura que la portera no acertó a atrapar y Sandra Celda, muy pilla, se interpuso en su camino para transformar el cuarto, tercero de su cuenta particular. Mesa oxigenó al conjunto con la entrada al terreno de Anna Cantus, Nadia Calabuig o Marta Lleó. Con las locales algo partidas, Inés Conejero gozó de dos llegadas con peligro que mandó arriba. Poco después, Sandra Celda envió un balón al larguero y en el rechace Merenciano volvió a encontrar a la portera en la misma línea de gol. Anna Cantus lo probó desde la frontal y su golpeó terminó en el palo. Cuando el partido moría, el Paterna volvió a creer en puntuar con un chutazo a la misma escuadra (3-4). Las locales lo intentaron acumulando mucha gente en campo contrario, pero ya no hubo tiempo para más.