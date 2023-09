Un inversor valenciano ha cerrado un acuerdo de compra del monasterio de la Barraca d’Aigües Vives, un conjunto declarado Bien de Interés Cultural (BIC) que ha sufrido un deterioro progresivo como consecuencia de robos, vandalismo y el abandono desde que hace justo ocho años, el 11 de septiembre de 2015, acogiera el último banquete servido por la empresa de restauración que lo gestionaba antes de pasar a manos de un administrador concursal.

La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, ha confirmado a Levante-EMV que a falta de que la venta se eleve a escritura pública en la notaría, existe un acuerdo privado entre el comprador y el administrador concursal y una predisposición total de la corporación municipal para que esa operación se materialice, aunque los ayuntamientos de Carcaixent y Alzira, donde se ubica tanto el antiguo convento como los jardines del entorno, también tienen algo que decir debido a las deudas acumuladas por el impago de impuestos que, solo en el caso de Carcaixent, se sitúa ligeramente por encima de los 100.000 euros. De momento no ha trascendido el nombre del inversor, ni el importe de la operación, ni el uso que se dará al edificio, aunque Almiñana comenta que la idea del comprador es rehabilitar el monasterio.

Presupuestos participativos

Se da la circunstancia de que la compra y rehabilitación del antigo convento de Santa María d’Aigües Vives, cuya fundación se remonta al siglo XVI, fue uno de los proyectos repescados por el Consell del Botànic en sus primeros presupuesto participativos que distribuyeron las inversiones hace ya dos años, aunque la asignación de diez millones de euros para este fin nunca se ha concretado ni tampoco se ha cerrado un acuerdo de compra.

El área de Hacienda del anterior gobierno autonómico ha manifestado siempre la voluntad de cumplir el mandato, aunque alertaba de la «complejidad técnica» ya que la propiedad se encuentra dividida en dos parcelas y si bien la que ocupa el monasterio no tenía ninguna dificultad jurídica, no sucedía lo mismo con el resto del terreno. No obstante, tampoco se ha llegado a ejecutar nunca la inversión de 100.000 euros anunciada para obras de emergencia destinadas a frenar el deterioro de este conjunto histórico.

El propio Síndic de Greuges recogió hace un par de años la queja de una asociación en defensa del patrimonio que alertaba de que el monasterio «agonizaba lentamente» y dio un tirón de orejas tanto a la propiedad como a la Administración autonómica, a las que afeó su pasividad ante la progresiva ruina de un conjunto declarado BIC que debía ser protegido.

Sin renunciar a la deuda

La alcaldesa de Carcaixent ha mostrado claramente su disposición a propiciar que la operación de compra-venta llegue a buen puerto, pero también ha señalado que el ayuntamiento no renunciará en ningún caso a cobrar una deuda que puede condicionar el precio de venta por lo que ofrecerá facilidades para que se pueda saldar.

«Lo que queremos evitar es que un edificio que se está cayendo se pierda, resultaría inconcebible que eso sucediera, si finalmente es a través de la iniciativa pública o privada ya depende de las circunstancias, pero lo que nosotros queríamos es que se solventara cuanto antes», incide Almiñana, mientras señala que al parecer este acuerdo empezó a fraguarse a finales del anterior mandato y se ha firmado en el ámbito privado ahora sin dar parte a la Generalitat.

La propia alcaldesa de Carcaixent ya había emplazado recientemente al Consell a desatascar la compra del monasterio de la Barraca para frenar la degradación del conjunto -cada episodio de fuertes lluvias pasa factura ante las goteras y la falta de mantenimiento- y, según incide, estaba tratando de concretar reuniones con representantes de la conselleria «porque la situación no podía seguir así después de que tanto las obras de emergencia como el tema de los presupuesots participativos hayan quedado en papel mojado». El acuerdo de compra, con todo, a falta de que se materialice en escritura pública, se ha precipitado en los últimos días, según confirma la propia alcaldesa.

Este monasterio ubicado en el valle d’Aigües Vives ha tenido en su historia varios usos -la parte más moderna se ha utilizado como sala de banquetes y como hotel-, si bien una de las joyas arquitectónicas del mismo es el claustro interior, cuya construcción data de finales del siglo XVI.