La alcaldesa de Senyera, Paqui Momparler (PSOE), tomará posesión mañana como presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta y, a la espera de sentarse con todos los alcaldes y técnicos de los diferentes departamentos para estudiar qué se puede mejorar, tiene claros algunos cambios que pretende introducir. Momparler considera que la Mancomunitat tiene que realizar una labor de acompañamiento a los pueblos, «que sea la Mancomunitat la que se aproxime a los municipios y no al revés», y buscar la forma de que los servicios que ofrece sean útiles tanto para las localidades pequeñas como para las ciudades. «La Mancomunitat es muy útil para los pueblos pequeños, pero no podemos olvidar a los grandes, son un activo que no se puede dejar de lado», indicó a la espera de su investidura.

Momparler considera que la Mancomunitat necesita un área de comunicación «en todas las vertientes», que facilite información interna para dar a conocer los servicios, pero también realice un trabajo de acompañamiento a los municipios y divulgue información a través de las redes sociales ya que considera que todavía hay gente que no conoce el trabajo que se realiza y hay una gran cantidad de proyectos «que mucha gente desconoce». También pretende impulsar un área de participación ciudadana: «Nos llenamos la boca con la participación, pero queremos que sea real y que se marquen unas líneas de actuación para los próximos cuatro años». Vertiente más política Por otra parte, también pretende dar una vertiente más política a este ente supramunicipal que agrupa a todos los pueblos de la Ribera Alta y que sea una plataforma desde la que se puede abanderar la defensa de la lengua, el feminismo o la lucha contra la violencia machista, «siempre buscando el consenso y el diálogo para que todo salga con el respaldo d ela mayoría». La alcaldesa de Senyera considera que la gestión realizada en la Mancomunitat de la Ribera Alta ha sido buena y nadie la va a cuestionar, pero señala que, como usuaria, ha sufrido problemas en las bolsas de trabajoagotadas o la falta de estabilidad de los técnicos que prestan servicio a los ayuntamientos para los que considera se deben buscar soluciones en la medida que sea posible. Paqui Mompaler será la candidata del PSOE a la presidencia de la Mancomunitat después de imponerse al otro aspirante, el actual titular, Txema Pelaéz, en una votación que ganó con casi el 64 % de los sufragios. La alcaldesa de Senyera, alineada con el secretario comarcal, Carles Arques, y a su vez con el provincial, Carlos Fernández Bielsa, rechaza no obstante las etiquetas. «No me considero de ninguna familia, soy socialista y obedezco a todas las estructuras de mi partido y a los secretarios generales». Pascual Fandos Alzira