El Ayuntamiento de Algemesí ha iniciado una campaña de concienciación cívica para mantener limpio el parque Salvador Castell durante la Semana de Toros que se celebra del 22 de septiembre al 1 de octubre. La primera acción ha sido rotular los contenedores de residuos que se han instalado para reformar la zona de casetas del parque con frases eslogan para incidir en la convivencia y el respeto.

“Els operaris no són els teus criats, no embrutes”, “Mira al de darrere i dis-li que ho arreplegue”, “Xiquet@, coneixement”, “El gotet ací dins o a la porta de ta casa”, “No en volem cap que no estiga educat”. “Tant de gym… i ara tens gossera de caminar 5 metres?” son algunas de las frases que se han rotulado en los contenedores.

La concejala de Servicios Públicos, Carmina Borrás, ha señalado que son mensajes muy directos “para concienciar a la gente para hacer un llamamiento al respeto y el civismo durante estos días festivos”. La edil ha querido incidir en que “se debe respetar el trabajo y ayudar al equipo de operarios de limpieza”.