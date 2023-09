Malas noticias ha recibido la UD Alzira en la previa del partido que mañana disputará en el Luis Suñer Picó (17’30 h.) contra el Lleida Esportiu. El portero de Albalat, Leandro, se perderá buena parte de la temporada a causa de una rotura de ligamentos cruzados sufrida hace ocho días en un entrenamiento. El cancerbero ya se temió lo peor puesto que ya la padeció hace ocho años en la Cultural Leonesa. “Para la plantilla ha sido un golpe muy duro. Nos generaba muy buenas sinergias y de hecho los jugadores lo eligieron capitán del equipo”, explicó el técnico, Marc Garcia. Por suerte, el alzireño cuenta con otro excelente portero, Vicent Dolz, que salvó al equipo de lo que habría sido una derrota más abultada. Aún así, el club deberá buscar otro cancerbero para volver a tener la portería cubierta y no tener que depender del Juvenil de División de Honor. Por lo pronto, posiblemente Uriel repetirá en la convocatoria. La otra baja será la de Nacho Vila que se ha producido un esguince. Joaquín se ha recuperado de la torcedura que le impidió desplazarse a Badalona. La buena noticia es que Palacín ya ha empezado a entrenar después de dos semanas de baja. Busquets también es convocable.

La UD Alzira tendrá enfrente a un Lleida Esportiu que, aunque no lo quiere proclamar a los cuatro vientos como el año pasado, es aspirante al play-off y el ascenso. La directiva del club de la Terra Ferma ha confiado en Ángel Viadero, el técnico con el que salieron en la segunda vuelta del 15º puesto al 9º. El santanderino sigue contando con el portero Iñaki Álvarez, Campins, Figueras, Óscar Rubio, Liameed, Toni Vicente, Agüero y Chuli. Además, se ha reforzado con el exazulgrana Fer Cortijo, que ha vuelto a convertirse en héroe de la Copa Federación. Si el año pasado logró el primer gol alzirista en la final autonómica contra el Alcoyano, el miércoles abrió la lata en la final catalana ante el Castelldefels. También han llegado dos jugadores de la Peña Deportiva “que me encantan”, Ton Ripoll y Montero. Se les suma Neyder Lozano, “un gran central” que estuvo en 2ª en el Elche y el Lugo y en dinámica de 1ª, con el Granada; Mateo, un 8, ex del Badalona y la “delantera que forman Chuli y Agüero”. Viadero no podrá contar con Campins ni Álex Rico, que se lesionaron el domingo en la victoria por 3-2 contra el Terrassa. La semana anterior ganaron 0-1 en La Nucia y son colíderes. El mayor problema que puede tener el técnico ilerdense es que en plantilla tiene 17 jugadores del primer equipo, a los que restará los dos lesionados, y Combes, del B que entrena a sus órdenes, y tendrá que llamar a dos futbolistas del filial, que juega en 2ª catalana.

El árbitro será el aragonés Manuel Ramírez Marco, de mal recuerdo para ambos equipos. El Alzira perdió en Manresa 4-3 y el Lleida cayó contra el Hércules 0-1, aunque ganó 1-2 en el Prat.