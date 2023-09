Más de un centenar de alumnos de l’Énova y Rafelguaraf que cursan sus estudios en el instituto de Secundaria Pere d’Esplugues de la Pobla Llarga se han quedado esta mañana de nuevo esperando al autobús que tenía que llevarlos al centro. Los alcaldes de ambas localidades denuncian que los problemas se arrastran desde el primer día del curso ya que prácticamente no ha habido un día en que se haya prestado el servicio de forma correcta -«si ha pasado por la mañana no lo ha hecho a mediodía y ha habido días que no ha cubierto ningún servicio», señala el alcalde de l’Énova, Tomás Giner- y hoy tienen previsto personarse en la conselleria para reclamar una solución. Tanto Giner como Rafaela Aliaga señalan que se trata de la misma empresa que ya ha sido expedientada por la conselleria por problems en otra rutas.

"Es insostenible, la conselleria comunicó el miércoles al instituto que el problema estaba ya solucionado, pero hoy es lunes y estamos igual", incide la alcaldesa de Rafelguraf, que detalla que la ruta cubre los municipios de l'Énova, Rafelguaraf y la pedanía de Tossal Nou y ha habido días que el autobús que ha llegado a Rafelguaraf ya no tenía plazas sufiicentes para los estudiantes que esperabna. "Hay días que no caben y tros que no ha venido ningún autobús", incide. Giner señala que ha intentado ponerse en contacto telefónico con la empresa Monbús "y siempre salta un contestador" por lo que hoy tiene previsto desplazarse a la conselleria con Aliaga para reclamar una solución. Según señalan, los padres de los alumnos están muy molestos con esta situación y se han ofrecido a acompañarles.