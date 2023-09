El ciclista de Alberic Óscar Moscardó tiene nuevos colores. Son los de la señera, los que permiten identificarle dentro del pelotón como Campeón Élite de la Comunitat Valenciana. La Ronda Ciclista del Maestrat sirvió para vestir a los nuevos campeones autonómicos de las categorías Élite y Sub23. Moscardó, después de una carrera en la que entró en la fuga desde el primer momento, recibía el esperado maillot de campeón junto con el trofeo de campeón Élite y el de tercer ciclista de la clasificación general.

Continuando con el calendario autonómico, el de Alberic volvía a pedalear el sábado 2 de septiembre con intención de conseguir un nuevo podio. En esta ocasión lo haría sobre una bicicleta de contrarreloj para participar al Campeonato Autonómico CRI Élite de Benferri, en Alicante. Un circuito de 14 kilómetros con lluvia sirvió para volver a ver a Moscardó en el cajón de los tres ciclistas destacados. Con la tercera posición, tan solo por detrás de Alejandro Gómiz (GD Supermercado Froiz) y Joan Cebolla (Suministros Dama), Moscardó se colgaba una nueva medalla también en el Campeonato Autonómico CRI, en este caso la de bronce.

Pero la gesta del ciclista del Essax va mucho más allá. A finales de agosto se disputaba en Francia el Tour de Landes, una prueba por etapas que contaba con un prólogo de 2,5 kilómetros, la etapa Aire sur el Adour-Tartas (148 km) y la etapa Tartas-Geaune (149 km). Con una magnífica participación, Moscardó saboreó el maillot de la montaña, llegando a subir al podio francés en la segunda etapa por haber sido, de los ciclistas con más puntos, el primero en pasar por meta.

Los esfuerzos de Moscardó para tratar de coronar el primero en la última etapa y asegurarse la montaña no fueron suficientes. «Desde el primer momento fui a por todas. Tenía claro donde estaba la meta de los puntos. Al llegar al punto marcado en el GPS y en la hoja de ruta, vi que no estaba el arco. Sin previo aviso, la meta estaba un kilómetro más adelante y no pude mantener la ventaja que llevaba», explica el ciclista.

Moscardó también ha disputado este mes de septiembre la Vuelta a la Provincia de València. Saboreó el maillot de la montaña en el Tour de Landes pero un error en la hoja de ruta le privó de conseguirlo