La historia se repite. Un grupo de padres de alumnos de Rafelguaraf y l’Énova matriculados en el IES Pere d’Espluges de la Pobla Llarga ha tenido que dejarlo todo de forma precipitada esta mañana para acudir con sus turismos a llevar a sus hijos a clase ya que, como había sucedido el día anterior, el autobús que debía trasladarles al instituto tampoco se ha presentado a hora. Se trata de algo más de 150 alumnos entre los dos municipios, según ha detallado la alcaldesa de Rafelguaraf, Rafaela Aliaga, que junto al alcalde de l’Énova, Tomás Giner, se ha desplazado a la Conselleria de Educación para denunciar esta situación y reclamar una solución urgente.

«Nos dicen que es una de las cinco rutas que quedan con incidencias, pero que no pueden hacer más de lo que están haciendo ya que mientras la empresa diga que puede prestar el servicio no la pueden apartar», indicó Giner tras la reunión mantenida con el subdirector de centros y el responsable del área de transporte escolar.

«Hay veces que ha venido un microbús de 20 plazas y hace varios viajes, esa no puede ser la solución»

Los alcaldes se han comprometido a notificar a la conselleria cada una de las incidiencias que se produzcan para incorporarlas al expediente abierto a la empresa. Rafaela Aliaga, no obstante, ha señalado que tras siete días consecutivos con problemas en el servicio la situación es ya insostenible, no solo por las molestias a los padres que tienen que llevar a sus hijos a clase sino porque la irregularidad del servicio está provocando que muchos días los alumnos lleguen tarde a clase.

Los alcaldes han acudido este martes a las 7,30 h. a la parada del autobús para comprobar que tampoco pasaba a la hora indicada. Según Aliaga, con posterioridad. se ha personado la acompañante y ha comentado que salían los autobuses de València en ese momento. Algunos padres han contestado que ya no hacía falta que fueran, otros han optado por esperar, sin éxito, y hay quien han plentado no llevar a sus hijos hasta que fuera el autobús. «Hay veces que ha venido un microbús de 20 plazas y tiene que hacer varios viajes y los niños entran tarde a clase o tienen que esperar para volver a casa, esa no es la solución».