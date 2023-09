La Regidoria de Patrimoni Històric de l’Ajuntament d’Alzira ha restaurat els cabuts i la tarasca per a reincorporar-los, amb la parella de gegants que representen a na Violant i Jaume I, a les celebracions tradicionals i, especialment, a la Processoneta del Matí i la processó general de la Mare de Déu del Lluch que se celebra este diumenge. A més, també s’ha treballat en els cabuts, un conjunt de quatre parelles que va fer en cartó Salvador Soria Soler entre les dècades dels setanta i huitanta, i en el qual va treballar també Juan Verdú.

La novetat d’enguany és la recuperació de la tarasca, un animal fantàstic que, en el cas d’Alzira, és el cap d’una lleona, reproducció de la gàrgola de Santa Caterina, que va fer, en fibra de vidre i resina de polièster, Manolo Magraner en la dècada dels noranta, i que desfilà pels nostres carrers durant una temporada. El cos de ferro l’ha reparat i condicionat l’empresa alzirenca Blascometal. La indumentària s’ha confeccionat reaprofitant el mandil anterior amb l’escut de la localitat i el cap s’ha restaurat, igual que els cabuts, en l’Institut Universitari de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València.

El regidor de Patrimoni Històric, Xavi Pérez, ha destacat que, amb la restauració d’estos elements i personatges, «Alzira engrandix el seu patrimoni històric i cultural. D’esta manera, les celebracions tradicionals de la ciutat i, en especial, les processons de la Mare de Déu del Lluch, tindran un atractiu més, a banda de guanyar en esplendor i protecció d’estes celebracions».

Les quatre parelles de cabuts es conserven en el MUMA i participen des de fa molts anys en el balls de les festes de la Mare de Déu del Lluch. Representen diferents personatges, com el llaurador i la llauradora, el gitano i la gitana o el vell i la vella. L’ús continuat en els balls produïx pelats i clavills, que requerixen un manteniment continu en el Museu, però ara calia fer-hi una intervenció més integral i, aprofitant una subvenció de la Diputació de València, es van dur a l’Institut Universitari de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València.

Després d’este treball de restauració minuciós han tornat en perfectes condicions per a complir, un any més, el seu compromís amb els balls de la Processoneta del Matí, junt amb els gegants na Violant i Jaume I, incorporats en 2022, fets en el taller de Vicente Luna, per Pilar i Maria José, les filles del reconegut artista valencià. Es tracta de dos gegants de 4,35 metres d’alt que l’any passat van substituir les antigues figures del rei i la reina, ja molt deteriorades.

«Des de l’Ajuntament continuarem amb la labor de recuperació i restauració del nostre patrimoni per tal de mantindre la nostra identitat i que alhora siga un impuls per a fer que la ciutadania i els visitants fruïsquen de la riquesa cultural d’Alzira», ha destacat Xavi Pérez.

Este matí han visitat el MUMA, el president de la Reial Confraria de la Mare de Déu del Lluch, Javier Andújar i els experts i impulsors de la recuperació de les tradicions alzirenyes com la Processoneta del Matí, Alfred Morell i Lupe Canet i han pogut comprovar el resultat de la restauració de la mà del regidor Xavi Pérez i el director del Museu, Agustí Ferrer.