Una gran tormenta a falta de doce minutos impidió la conclusión de un choque en el que el Castellonense vencía con claridad por 4-1 al filial del CD Castellón. Federación tendrá que decidir si hay reanudación o se da por terminado.

Ni la conclusión prematura del partido, ni los rayos que adornaban el cielo antes del final, pudieron empañar un encuentro que el Castellonense dominó de principio a fin. Mesa introdujo distintos cambios en el once. Bajo palos se estrenó esta campaña Merche Muñoz; en defensa las piezas no se movieron (Maca, Merenciano, Nerea Quesada y Carmina García); Nadia, también novedad, actuó de pivote, repitiendo Mery Giner y Maite Morte en el centro del terreno; por los costados volvieron a emerger Sandra Celda e Inés Conejero, mientras que en punta Lleó estrenó titularidad.

Desde los primeros instantes se vio un rival, el bisoño filial del CD Castellón, con buen trato de balón y salida limpia desde zona propia. Al otro lado, el Castellonense, sin precipitarse, fue ejerciendo la presión justa, bastante adelantada por momentos, para robar en terreno ajeno y hacer daño. Y le funcionó. Una de las claves de las ribereñas son sus bandas, la profundidad que encuentra a través de éstas y las opciones que esto le brinda en ataque, ambas escoltadas por unas móviles mediocentros.

Las visitantes acortan distancias

Era el minuto 2 y Conejero, en una de sus primeras carreras por la banda derecha, ya había podido inaugurar el marcador con un derechazo que obligó a la meta rival a meter una mano alta para mandarla a córner. El conjunto ‘orellut’ se defendió y fue voluntarioso, no le faltaron ganas, pero sí poso en la categoría. En el tercer córner ejecutado por Morte sobresalió Merenciano para elevarse y ajustando el balón al palo, anotar el 1-0. Poco después, fue la propia Morte la que recogió un balón en la frontal, se hizo hueco, y desde fuera, al palo largo, hizo el 2-0 en el 30’. Sandra quiso ampliar y el palo escupió el intento. El Castellón que solo se acercó una vez, encontró demasiado premio. En una jugada desafortunada -el balón rebotó en la espalda de Merenciano- las de La Plana acortaron diferencias antes de que Sandra hiciese temblar de nuevo la portería visitante.

Tras pasar por vestuarios, el guion no fue muy diferente y el tanto visitante quedó en anécdota. El juego de Maite, a la que cazaron varias veces con entradas a destiempo, volvió locas a las jugadoras del filial. En una de tantas, la de Carlet le filtró un balón perfecto a Sandra que superó a la portera, pero, de nuevo, dio en el palo, aunque allí apareció Lleó para empujar a gol, 3-1. Pasada la hora de partido fue Mery Giner quien se estrenó con la camiseta de su nuevo club. Nerea Quesada peleó un balón que terminó marchándose al cielo y Mery, con una certera volea, lo alojó en la red. Sandra siguió peleando para conseguir su gol pero la portera estuvo rápida para atrapar, no era su día en cuanto a goles, no así en el juego en el que volvió a ser de las más destacadas. Las nubes y los truenos fueron la antesala de una gran tormenta que terminó con el colegiado mandando a los equipos a vestuarios. Era el minuto 78 y el partido ya no se reanudó y presumiblemente, no lo hará. La próxima jornada las ribereñas visitaran a un L’Eliana que también ha sumado pleno de puntos y al que ya se enfrentaron en pretemporada.