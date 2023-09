Un centenar de alumnos del instituto de Secundaria Consuelo Aranda de Alberic que residen en Massalavés, Benimuslem y la urbanización Montejúcar también se han visto afectados por el deficiente servicio de autobús desde el comenzó el curso el pasado 11 de septiembre. «La semana pasada solo pasó el viernes y hoy -por ayer- es el único día que ha llegado a hora», señalan fuentes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), que han convocado una reunión con las familias afectadas y la dirección del instituto para estudiar mañana posibles medidas de presión. Los autobuses también han regresado a mediodía para devolver a los alumnos a casa.

Como ha sucedido en la línea que recoge a los alumnos de Rafelguaraf y l’Énova que cursan sus estudios en el IES Pere d’Esplugues de la Pobla, la historia se repite. Los alumnos acuden a primera hora de la mañana a la parada y el autobús no pasa habitualmente a la hora esperada, lo que obliga a los padres a dejar el trabajo para llevar a sus hijos a clase que, en no pocas ocasiones, llegan tarde debido a esta incidencia.

«Los alumnos no pueden estar sometidos a esa presión y a esa incertidumbre de si pasará o no pasará el autobús», señalan desde el AMPA, mientras comentan que no se puede dejar a los alumnos «tirados» en la parada del autobús cuando, además, inciden estas fuentes, «son menores».

El alcalde de Alberic, Toño Carratalá, asegura que se ha dirigido a la empresa concesionaria y, a la espera de una reunión que este jueves mantendrá con la dirección del instituto para intercambiar información, adelanta que la empresa se ha comprometido a «dar una solución al problema de forma inmediata».

Concentración en la Pobla Llarga

Por otra parte, la asociación de familias de alumnos del IES de la Pobla Llarga, otra de las líneas que desde el arranque de curso presenta incidencias, han convocado para el viernes a las 8 horas una concentración ante el instituto Pere d’Esplugues para reclamar una solución a este problema. La alcaldesa de Rafelguaraf ha señalado que esta mañana sí han pasado los tres autobuses a tiempo mientras en l’Énova, según explicaba una madre, la recogida de los alumnos se ha realizado con retraso.