El bagaje profesional de Anna Montañana en el mundo del baloncesto ha pasado por infinidad de clubes, países y categorías. Todas las experiencias recogidas, tanto dentro de la pista como dirigiendo desde el banquillo culminan en su nueva etapa a cargo del C.B. Alginet en LEB Plata. A pocas semanas del inicio de la temporada regular, la alborayense disputará la final de la Liga Valenciana este domingo contra l’Horta de Godella.

¿Cuáles son sus primeras sensaciones como entrenadora del CB Alginet?

Llevamos entrenando alrededor de un mes y las pretemporadas siempre son sinónimo de voz quemada, las piernas cargadas y el cerebro a punto de estallar. Son muchas sensaciones porque los inicios significan adaptación. Tenemos cinco jugadores nuevos y el día a día es una adaptación constante para mí y para ellos, pero de momento estoy muy contenta con las primeras sensaciones.

Nacida en Alboraya, realmente cerca, pero luego su carrera profesional ha llevado otros rumbos y ha trabajado en distintos lugares. ¿Qué es lo que le ha motivado ahora a aceptar la propuesta del Alginet?

A mí me gustan los proyectos ilusionantes con capacidad de crecimiento. Además, llevo desde el 2018 trabajando fuera de España, y creo que ahora era un muy buen momento para volver a casa, así que cuando escuché la propuesta del Alginet no me costó decidirme. Somos un club humilde y hasta eso me gustó, porque empezamos desde donde empezamos y el equipo ha llevado consigo una trayectoria ascendente. Debo decir que en mi carrera como entrenadora no siempre he tenido la oportunidad de entrenar a un equipo masculino y desde Alginet se tomó la decisión independientemente de mi sexo.

¿Cuáles son sus objetivos de cara a esta temporada?

Soy una persona que siempre mira hacia arriba. Nuestra mentalidad es tener la mente abierta y para estar lo más alto posible. En LEB existen diferentes proyectos, los hay que buscan ascender, otras escalar posiciones o quienes buscan mantenerse. Así que los partidos y la liga nos pondrán en nuestro lugar, pero siempre con el objetivo puesto en ir hacia arriba.

¿Cómo se está llevando a cabo la preparación? ¿Qué puede contar acerca de la cantera del club?

Tenemos cinco jugadores con mucha experiencia en LEB Plata, otros familiarizados con la categoría y cuatro jugadores jóvenes que se han formado principalmente en la cantera del Alginet. Es un proceso largo, hemos podido repartir minutos y mantenerlos en pista para que vayan cogiendo confianza y sean conscientes de la exigencia física de la liga. Aunque no vamos a tener siempre la posibilidad de que todo el mundo juegue, estoy encantada con el trabajo de todos con lo que estoy muy contenta de que los más jóvenes sigan desarrollándose.

Los dos máximos anotadores del Alginet durante la temporada anterior no están. ¿De qué manera redistribuye el juego del equipo?

No es volver a empezar porque, por un lado, el trayecto de los cinco jugadores nuevos es muy positivo y, por otro, hay que coger todo lo bueno que hicieron el año pasado para adaptarlo al nuevo equipo. El año anterior el club estaba tratando de estabilizarse en una categoría nueva y lo que se ha intentado desde el primer minuto de esta temporada es que haya estabilidad a nivel de plantilla y de fichajes. Los jugadores que repiten en el equipo cuentan con la confianza necesaria tras haber conseguido mantener al equipo en el ‘play-out’ de la temporada anterior.

¿Qué le parece la escuela de básquet de Alginet y sus categorías inferiores?

Yo creo que todo va parejo. Se ha creado una ilusión y unos cimientos que ayudan a construir un club muy grande ahora mismo, llegando a convertirlo en un referente en la provincia y en la Comunitat Valenciana. El hecho de tener en este caso al primer equipo en LEB Plata y haber ascendido desde Nacional hace que los equipos de cantera se ilusionen con un equipo con gran parte de jugadores del propio pueblo. No hay mejores referentes y espejos para la formación. El siguiente paso debe ser un primer equipo femenino.