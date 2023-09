El 25 de maig de l’any passat, l’ajuntament d’Alzira, unànimement, acordà demanar 26MM per ampliar el barranc de La Casella i evitar inundacions. L’acord concretava: “Remodelación del enlace de la CV-41 con la CV-50 a nivel de la cota 21mts para disponer del espacio del actual malecón de protección”. Amb eixe acord, la FaavvAlzira convencé senadores i diputades, que, gràcies a l’esmena d’ER, consignaren 5MM als PGE2023 per a que la GV ampliara el barranc.

La Direcció General de l’Aigua (DGA) de la Generalitat Valenciana (GV), adjudicà l’estudi d’alternatives previ a la redacció del projecte a TYPSA que ficaria d’acord a les administracions competents estatal, autonòmica, i municipal. Els condicionants hidràulics plantejats per la CHJ foren que el nou pont respectara la cota 21 de la mota i que augmentara la secció del barranc permetent el pas dels cabdals de la màxima ploguda en 100 anys. Carreteres, malgrat l’acord municipal, es posicionà en contra d’enderrocar el pas elevat de la CV-50. Alzira, demanà que es mantingueren el màxim de les actuals opcions de mobilitat.

Amb aquests condicionants, TYPSA proposà tres alternatives per al nou pont. Una pel mateix lloc, amb una pendent del 9%, no apta per camions. La segona, dibuixa una lleugera doble corba, per acabar entrant per baix de la CV-50, reduint la pendent al 6% i permetent, també, el pas de camions. La tercera una passarel·la sols per vianants i ciclistes. Les tres desplacen el transit provinent de València fins la glorieta del coeter, conduint-lo des de la glorieta del Tenisquash, per l’actual camí de Vilella, millorat, fins l’avda. de Carcaixent.

La DGA espera que abans de final de més l’ajuntament d’Alzira responga sobre quina opció prefereix. És per això que des de la FaavvAlzira, demanem que s’incloga a l’ordre del dia del proper plenari, el dimecres 27. Considerem que l’acord plenari, del 25.05.22, sols pot revocar-lo altre acord plenari. La única proposta que respecta la decisió unànime de la Corporació és la de Xavier Machí. substituint el pas elevat per una nova glorieta a nivell de la cota 21.

Greuge del menyspreu de Carreteres cap Alzira, pot esmenar-lo ara, una ferma decisió política de Salomé Pradas, Consellera amb competències sobre Aigua i Infraestructures. Retirant el veto, donaria suport als grups populars municipal i parlamentari del Congreso, que aprovaren l’acord unànime i esmenaren els PGE2023 per possibilitar-lo.

Lluny de pressions electoralistes, per al partit Popular és una oportunitat per intervindre resolutivament, afavorint, com anuncià Fernando de Rosa, l’interès general de les veïnes d’Alzira, que possibilitarà ratificar el consens municipal, reforçant la credibilitat del PP. Si no ho fa, Alzira, sols podrà triar entre les tres alternatives proposades.

(*) També signen l'article: Beatriu Martínez i Jose Vte. España per l’aavv l’Alquerieta, Enric Daries per l’aavv Anna Sanchis, Andrés Viguin per l’aavv Basses-Ribera, i Francesc Gil per l’aavv de La Vila.