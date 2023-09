Més Compromís ha acusado al gobierno del PP y Vox en Algemesí de fomentar el absentismo al programar una actividad para niños en horario escolar. Se trata de una exhibición de la Unidad Canina de la Policía que debe celebrarse a las doce del mediodía de hoy, miércoles. “A esa hora deberían de estar en clase. Es un día lectivo y el alumnado de primaria tiene clase hasta las 13 horas, y los primeros cursos de secundaria mucho más allá”, lamenta el portavoz del grupo nacionalista, Josep Bermúdez.

En el cartel que anuncia esa demostración policial figura el escudo del ayuntamiento y el de la Policía, además del logotipo de la Comisión Taurina. “Con ello se hace un llamamiento al absentismo. El ayuntamiento no puede organizar una actividad destinada también a público infantil en horario lectivo, y menos implicar a la Policía, puesto que la pone en una situación incómoda”, critica Compromís, que también se cuestiona si la policía aplicará el protocolo de absentismo a las 12.30 si ve abundante público infantil.

Para Més Algemesí resulta “incomprensible que un alcalde que es docente incentive el absentismo y que no vea ningún problema al realizar ese acto en esa hora” y reprocha que la Concejalía de Educación no haya puesto ninguna objeción. “Una vez más queda claro que el gobierno del PP y su alcalde no han venido, como siempre dicen, a “gestionar” sino a hacer política anteponiendo siempre la fiesta por encima de la educación”, concluye Bermúdez.

El grupo nacionalista también reprocha que se haya programado a las 13.15 horas un “encierro infantil” y censura que apenas unos días después de que un hombre haya muerto en la Pobla de Farnals se banalice y minimice que los Bous al Carrer son una actividad peligrosa. Del mismo modo que sería una temeridad que se hiciera un curso de “conducción deportiva” para menores minimizando los riesgos de la conducción, educativamente resulta totalmente improcedente transmitir a los menores que correr ante una vaquilla es una actividad lúdica y divertida, cuando en realidad es una actividad peligrosa que causa heridos y muertos”