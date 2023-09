La alcaldesa de Senyera, Paqui Momparler (PSOE), tomó las riendas de la Mancomunitat de la Ribera Alta en un pleno que le dejó un sabor «agridulce» por la fuga de votos en las filas de su partido. Centrada ya en la gestión, quiere que las ciudades más grandes se sientan integradas.

En el pleno de constitución de la Mancomunitat se vivió una situación tensa con la fuga de votos en el PSOE que derivó en un empate con el otro aspirante. ¿En algún momento dio por perdida la presidencia?

No la dí por perdida, pero la verdad es que pensé que lo habían hablado antes de ir al pleno. El alcalde de Alberic no se presenta si no es porque sabe que va a ganar, es una opinión muy personal, pero creo que habían buscado que gente del PSOE les pudiera votar.

¿Cómo valora lo sucedido?

Se me quedó un sabor agridulce. Dulce porque gané y porque al final la gente reconsideró la situación, pero amargo al pensar que son compañeros tuyos y que, además, ha habido un proceso democrático interno en el que te han elegido. Nosotros hemos trabajado mucho en el partido para que existan estos procesos democráticos y que cualquier persona pueda optar. Me quedé muy decepcionada.

¿Se ha trasladado una guerra de familias del partido a la Mancomunitat?

Creo que no, ni quiero que pase. Yo siempre digo que voy sin mochilas, respeto todas y cada una de las estructuras del partido e intentaré que eso no pase. Espero que se acabara ese día, que vayamos todos juntos de nuevo y reconducirlo todo de la mejor forma posible. Es más cuestión de no aceptar un resultado que una cuestión de familias.

Ha aprovechado los primeros días para entrevistarse con los diferentes equipos que trabajan en la Mancomunitat. ¿Tiene definido ya qué se puede mejorar?

No, tengo claras algunas cosas que creo que se tienen que mejorar, pero porque las pensaba ya antes de ser presidenta. He hablado con algunos departamentos, pero también quiero hablar con los alcaldes, porque los trabajadores me dirán qué necesidades tienen y qué cosas se pueden mejorar, pero también tengo que ver con los ayuntamientos qué servicios les funcionan y cuáles no. Pero una cosa que sí quiero mejorar es el servicio de técnicos, de arquitecto, ingeniero industrial… porque hay una excesiva rotación y ahí pasa algo.

En su primer discurso como presidenta se comprometió a trabajar con honradez y transparencia y reivindicó una mejor política de comunicación ¿Ha faltado transparencia?

No digo que haya faltado, pero creo que nuestra bandera debe ser la transparencia, y todo debe estar al acceso de cualquier ciudadano que quiera saber qué pasa en la Mancomunitat, que no pasa, cómo se hacen las cosas… Creo que debe ser la bandera de cualquier ayuntamiento y cómo no de una Mancomunitat como esta.

¿Es poco conocida?

Yo pienso que sí, la conocemos los que estamos en los ayuntamientos, pero la ciudadanía no. No sabe lo que se hace aquí, cuando se hacen muchísimas cosas. Me estoy sorprendiendo de la cantidad de proyectos europeos y de temas en los que trabaja cada uno de los departamentos, y soy usuaria como ayuntamiento, pero creo que la ciudadanía no lo conoce bien. Tenemos el sentimiento de comarca, pero qué se hace en la Mancomunitat no llega y es importante.

La Mancomunitat es un ente prestador de servicios, aunque ha anunciado su intención de incidir en su vertiente política...

En el tema de la prestación de servicios de forma mancomunada, evidentemente, no se puede hacer política, todos queremos lo mejor para nuestros pueblos y hemos de continuar así, pero yo como presidenta y como miembro del PSOE sí puedo informar a mi gente, fuera de mi horario, de qué cosas se hacen y ser un altavoz para ellos.

Habló de hacer bandera de la defensa lengua, del feminismo…

Por su puesto, intentaré que la Mancomunitat sea referente, que ya lo es, pero es superimportante que la lengua no se utilice para dividirnos porque es un valor cultural que tenemos, una identidad que no es de nadie, ni de los de derechas ni de los de izquierdas.

¿La defensa de la lengua, el feminismo o la lucha contra la violencia de género pueden suponer un obstáculo para alcanzar los consensos que anuncia?

Creo que no, soy una persona muy conciliadora. Esas declaraciones que yo hice en el ámbito del comité comarcal marcaron los discursos de los partidos cuando me felicitaron por la investidura, pero soy una persona muy conciliadora. Me gusta trabajar y trabajar bien con todos. No será un punto de división.

También ha reivindicado que es la Mancomunitat la que debe acompañar a los ayuntamientos, especialmente en la gestión de fondos europeos, sin esperar a que los municipios vayan a buscarla.

Me gustaría cambiar esa dinámica, aunque no sé si podré hacerlo. La Mancomunitat es un referente en proyectos europeos y me gustaría que se acercara a los pueblos, sobre todo a los más pequeños que tienen más dificultades porque una ayuda europea tiene detrás mucha burocracia, para ofrecerles formación y que los ayuntamientos pequeños pudieran optar a ayudas europeas.

Los pueblos pequeños son los principales usuarios de los servicios de la Mancomunitat. ¿Cómo pretende implicar más a las grandes ciudades?

No lo sé, tengo que hablar con ellos porque pienso que también son usuarios, de otra forma, pero lo son, y me gustaría que se sintieran integrados porque hay alguna población grande que piensa que no le sirve para nada la Mancomunitat y eso me gustaría revertirlo, que todos consideraran que la Mancomunitat es útil.

El Consorci agrupa a las dos grandes mancomunidades de la Ribera ¿El debate sobre si una Ribera única o dos está cerrado?

Sí, yo creo que eso ha pasado. Somos dos Riberas, pero en el consorcio trabajamos unidas y es una Ribera.