La UD Alzira afrontará su tercera temporada en Segunda Federación con el presupuesto más bajo de los tres años para la plantilla, 225.000 euros más la Seguridad Social, frente a los 239.000 del año pasado. El presupuesto total de la entidad asciende a los 668.000 €, 81.000 menos que la temporada pasada en la que ascendió el balance final por la disputa de la Copa del Rey y de la RFEF. Para cubrirlo, dispondrán de la subvención de unos 200.000 € de la RFEF y la FFCV pero la mayor queja es la nula ayuda del ayuntamiento. «Solo esperamos unos 17.000 € por los casi 500 futbolistas que tenemos en el fútbol base pero el primer equipo no recibe nada. El año pasado solo el Autobús de la Afición a Sagunt», lamentó el presidente Juan Antonio Sanjuán.

Subvención escasa

«No quiero los 300.000 que recibía el Prat o los 175.000 asignados al Torrent pero cero… Fuera me califican de mentiroso porque nadie se cree que el primer equipo no reciba ninguna subvención. Se ha de considerar la importancia de las categorías en las que estamos o los entre 500 y 1.000 aficionados que ocupan las gradas cada fin de semana». Esto desemboca en que la junta directiva, cuyo núcleo principal acumula casi 12 años en primera línea esté cansada y agotada. Juan Antonio Sanjuán está desde 2005. «Es una situación de asfixia y cansancio. Es una categoría bonita y en la escuela hemos creado un ‘monstruo’ que cuesta mucho de mantener». De hecho, han llegado a plantearse la dimisión cuando aún queda esta temporada de mandato. Tampoco de las empresas llega un apoyo importante. No hay patrocinador y «la empresa Sponsor4you va consiguiendo patrocinios pero su trabajo lo disfrutará la próxima directiva», añadió Sanjuán. También hay menos abonados, de 626 se ha pasado a 515, si bien faltaría sumar los de media temporada. «No podemos dar más facilidades pudiendo ver toda la liga por menos de 60 € en general u 80 en tribuna», puntualizaba el tesorero José Manuel Pla.

El presidente, José Antonio Sanjuán, bromea: «Me llaman mentiroso porque nadie se cree lo que nos dan»

Si las apreturas no fueran suficientes, la directiva se ha encontrado este verano con la obligación de abonar 57.000 euros a la Federación por arbitrajes y derechos de formación de jugadores profesionales. Ante la pregunta efectuada por un socio, el presidente explicó que «del año pasado solo se deben unas primas a jugadores y algo en el fútbol base».

Opción de compra

La cantera vive un momento álgido con el Juvenil A en División de Honor y Cadete e Infantil A en Liga Autonómica. «La Ribera no da suficientes jugadores para tener un División de Honor de garantías» por lo que hay que fichar jugadores de fuera que se alojan en la casa-residencia de 240 m2 que el club alquiló en la calle María Guerrero, 9. En dos meses se tendrá que ejercer la opción de compra fijada en 125.000 euros a los que se descontarán los 16.000 pagados estos meses. Una treintena de socios de los 40 presentes aprobaron la compra. En contra votó el veterano expresidente Sebastián Fontana argumentando que «podría ahogar las cuentas del club como pasó en su etapa cuando adquirieron un local en la calle Verge del Lluch». El cálculo de 12.000 euros anuales de hipoteca hicieron considerar que es asumible para cualquier directiva y supondrá un ahorro en alquileres. «La primera actuación será habilitar unas oficinas y despacho de reuniones para los entrenadores y directiva».

Convenio con el Soccer Inter

Asimismo, se informó del convenio con el club Soccer Inter Action -antiguo Dragon Force- que se ha formalizado por tres años si bien la filialidad deportiva se renovará cada temporada. «El equipo senior dará una salida a los jugadores que acaban en División de Honor para empezar a jugar en 1ª FFCV. Organizaremos tray-outs (pruebas) a jugadores extranjeros y tanto el senior como el juvenil jugarán en Venecia de blaugrana», indicó el presidente alzirista.