El PP se lanza a desgastar al alcalde del PSPV que gobierna en minoría en Montserrat

Recién cumplidos los cien días de gracia desde la toma posesión del nuevo gobierno, el Partido Popular de Montserrat ha empezado a disparar con munición de calibre grueso contra la coalición PSOE-Compromís que asumió el gobierno en minoría tras las municipales de mayo. La concejal popular Laura Sanjuán ha elevado una queja al Síndic de Greuges al considerar que la negativa del alcalde, el socialista Josep Maria Mas, a aceptar en el pleno del miércoles que se pasara a votación una moción presentada por su grupo por vía de urgencia supone una vulneración del derecho como concejales a incorporar al pleno propuestas para su debate y aprobación.

Mas manifestó que no cuestionaba la legalidad de la petición, pero defendió que era la primera vez en Montserrat que se elevaba una moción al pleno sin haber sido debatida previamente en comisión informativa, por lo que emplazó al PP a retirar la moción, presentarla por registro de entrada para incorporarla al próximo pleno ordinario. Mas también dejó claro que aunque se aprobara la urgencia no iba a permitir que se votara el fondo al considerar que se trata de un tema que ya no está en manos del ayuntamiento y del que se podrían derivar responsabilidades.

El motivo de este primer choque es la decisión del gobierno actual de destinar un edificio habilitado en la etapa del PP como centro de día, aunque pasados más de diez años nunca se ha utilizado con este fin, como sede del nuevo centro de salud que desde hace lustros reclama el municipio dadas las múltiples carencias del actual.

Las negociaciones para conseguir ese objetivo arrancaron hace más de una década pero, tras numerosas vicisitudes, el alcalde firmaba el pasado 3 de julio la licencia de obras a favor del Hospital General Universitario de Valéncia para la adecuación del edificio de la calle Bon Aire.

La moción del PP proponía paralizar el expediente al considerar que no se trata de la ubicación adecuada ya que no cuenta con un buen acceso peatonal ni para vehículos, tiene un déficit de plazas de aparcamiento y carece de posibilidades de ampliación. Por otra parte, Sanjuán advierte que la reforma que precisa supone echar a perder la inversión de más de un millón de euros que se realizó para acondicionarlo como centro de día.

Josep Maria Mas replica que la decisión de ubicar el centro de salud en este edificio ya se tomó en mandatos anteriores y que si este emplazamiento era bueno para el centro de día con 70 plazas que proyectó el PP, igualmente puede serlo para un centro de salud, y defiende que pese a las gestiones realizadas por el gobierno del PSOE con empresas del sector para poner en marcha el centro de día, ninguna se interesó por asumir la gestión.

El alcalde de Montserrat replica que el ayuntamiento ya cedió el edificio y que la reforma como centro de salud está pendiente de adjudicación, por lo que paralizar ahora el proceso podría tener consecuencias jurídicas, además de demorar «sine die» la construcción de un centro de salud que la ciudad necesita dado que el actual presenta múltiples deficiencias.

Mas se sorprende de la queja al Síndic al entender que el portavoz del PP, Sergio Vilar, asumió voluntariamente que pasaría la moción por registro de entrada, si bien la edil Laura Sanjuán expuso que la decisión se debía a la negativa del alcalde a someterla a votación.