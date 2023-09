Ja és un clàssic, cada cert temps, que els riberencs ens vejam amb l’obligació de mobilitzar-nos perquè contínuament hi han projectes per a endur-se aigua del Xúquer en direcció cap al sud, ja siga a Terra Mítica, al Vinalopó o a Almeria. També és un clàssic que eixes mobilitzacions les encapçale l’associació Xúquer Viu, que per a defendre el cabal necessari del nostre riu es va fundar.

L’any passat va ser l’intent de la Séquia Reial del Xúquer d’enviar 10 hectòmetres cúbics anuals d’aigua a Almeria, des del pantà d’Alarcón. Com era d’esperar, per la incoherència i irracionalitat d’eixa proposta, l’associació Xúquer Viu i altres agrupacions interessades en les qüestions del manteniment, ús i distribució de l’aigua del Xúquer van manifestar la seua oposició a tal projecte, que es va parar, entre altres motius, per eixa oposició. Fa dos dècades, aproximadament, hi van haver els projectes de transvasament des de Cortes de Pallars. L’oposició de moltes veus, partits, sindicats i altres entitats a deixar que s’esquimara el riu, des de Cortes o des d’Antella, va parar eixos programes i la conducció es va aconseguir que s’iniciara de baix de l’Assut de la Marquesa en el terme de Cullera, i que es disposara que el transvasament des del final del curs del riu fora d’aigües sobrants.

Ara, el Govern ha aprovat un conveni que permetrà el transvasament de 271 hectòmetres cúbics del Xúquer al Vinalopó durant els pròxims deu anys. Xúquer Viu veu insostenible i irresponsable eixe transvasament per a una dècada, a 35 Hm3 cada any, una quantitat molt superior a la que s’ha transvasat en estos últims anys. I ha considerat que «estos sobrants no es poden prefixar en un conveni a 10 anys, sinó que s’han d’establir, com ha ocorregut fins ara, any rere any, depenent de la situació del riu».

Eixes quantitats trenquen el principi disposat de transvasar sobrant i desperten unes expectatives entre els regants i altres usuaris de la conca receptora. Amb eixa decisió s’acontenta a uns i s’agravia a altres, els usuaris de la Ribera.

Tots els que passem pels diferents ponts sobre el Xúquer, des de la passarela de Sumacarcer fins als ponts de Sueca i Cullera, veem com de minvat i esquimat va el riu. I els que estem en la setantena recordem com venia el riu de cabal i com ve ara, entre altres causes, per l’aigua que es queda en la Manxa, a pesar de de la seua minva.

Conclusió: al Xúquer no li sobra aigua. I ara toca manifestar-se de diverses maneres per a, pacíficament, intentar impedir noves minves. L’any passat es va aconseguir parar el transvasament a Almeria. A vore ara.