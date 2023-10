¿Llegar a la presidencia de la Mancomunitat ha sido para usted una aspiración o una sorpresa?

Más una sorpresa que una aspiración. Sabíamos que la agrupación socialista de Sueca asumiría la presidencia pero no teniamos nada claro a quién iba a corresponderle esa responsabilidad. La elección fue fruto del consenso entre Dimas Vázquez y yo, que somos los representantes de Sueca en la Mancomunitat.

¿A qué atribuye la holgada mayoría electoral alcanzada por la izquierda en la Ribera Baixa?

Todos deseamos que la Mancomunitat adquiera fortaleza necesaria para hacer frente a los desafíos que le aguardan. Para conseguir este objetivo tenemos que sumar esfuerzos, algo que a priori va a ser fácil ya que el resultado de las elecciones municipales de mayo brindó una importante mayoría al bloque progresista. El consenso se consiguió muy rápidamente. La idea principal es trabajar conjuntamente entre todos los partidos, sin excepción alguna, para hacer más grande la Mancomunidad.

¿Podrá compaginar bien la presidencia con la tenencia de alcaldía de Sueca?

Con organización y esfuerzo todo es posible. Desde que llegué al ayuntamiento me dedico plenamente a él tanto por la mañana como por la tarde, pero organizándome todo es posible. Ganas no me faltan.

La facilidad del PSPV para alcanzar acuerdos con Compromís en la Mancomunitat no se da en su ayuntamiento. ¿Por qué?