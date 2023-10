L’eclecticisme i el seu vessant modernista han sigut considerats com un art total, perquè les seues obres van ser elaborades d’una manera acurada mitjançant les arts aplicades i els oficis artesans. Una interessant mostra d’edificis residencials unifamiliars amb aquestes característiques, d’entre l’última dècada del segle XIX i les primeres del XX, la podem trobar al carrer Pintor Vergara del centre històric de L’Alcúdia, un dels principals de la població. Aquesta posa de manifest la posició acomodada de les famílies que promogueren aquestes cases, per la qualitat artística i profusió dels elements decoratius de les seues façanes, que es troben al mateix nivell que els de rellevants edificacions de l’època de la Ciutat de València.

Les construccions més destacades del també conegut com Antic carrer de les Moreres són de planta baixa, una altura i en la majoria d’ocasions compten, a més, amb cambra, i estan ubicades a algunes de les seues cantonades. En gran part estan protegides de forma integral, encara que hi ha d’altres d’interés patrimonial amb protecció parcial. Una catalogació que va ser duta a terme per part de l’Ajuntament de l’Alcúdia fa dècades, la qual hi ha contribuït a garantir la preservació del seu patrimoni arquitectònic més emblemàtic.

Talla de fusta

En primer lloc trobem la casa del carrer Pintor Vergara número 7, que inclou a la seua façana principal trets modernistes com són motius escultòrics florals. A més a més, incorpora elements d’estil eclecticista classicista a la serralleria de les baranes dels balcons, de les finestres i a la porta d’accés, aquesta última amb una interessant talla de fusta.

A continuació, al número 11 de la via, trobem l’habitatge on va residir l’escriptor i periodista Vicente Calvo Acacio (1869-1953). La imatge actual de l’edifici, que correspon al 1901, compta amb una configuració academicista amb portes i finestres d’estil neogòtic, a la planta baixa, que en la planta primera i cambra són d’estil neobarroc.

La casa de l'alcalde

En tercer lloc, al número 30 de l’antic carrer de les Moreres apareix una interessant residència d’estil electicista, que en la seua serralleria de planta baixa apareix l’any de la seua construcció, 1892, i les inicials del seu promotor «TGR», que coincideixen amb les de Tomás Goda Roig i la data, amb una de les seues etapes com a alcalde del municipi. Aquesta està singularitzada per la presència de mascarons rematant els buits de façana del primer pis i de palmetes neogregues a les mènsules dels balcons.

Trets neoàrabs

Per últim, al carrer Pintor Vergara 41 cantonada Sant Pere 13, existeix una casa amb trets neoàrabs patents a la forma de les seues portes i finestres, que a la planta baixa estan decorats amb taulells de ceràmica vidriada. A més, el conjunt està rematat superiorment amb merlets coronats amb una torre menuda a la cantonada. Malauradament l’habitatge, a causa que estava protegit únicament de forma parcial, va ser enderrocat interiorment cap al 2011 i va perdre també els seus colors originals. En definitiva un emblemàtic patrimoni arquitectònic, que afortunadament ha arribat fins als nostres dies, concentrat a un dels carrers més interessants de La Ribera.