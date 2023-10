El Ayuntamiento de Alzira y los vecinos de l’Alquerieta constituirán un grupo de trabajo a modo de junta de distrito con representación de todos los departamentos municipales implicados en la búsqueda de soluciones a los problemas que arrastra el barrio durante lustros, con el objetivo de empezar a revertir una situación lastrada por grupos de población que no respetan las normas mínimas de convivencia, cuando no temas de tráfico de drogas y delincuencia, que no solo han generado múltiples quejas sino también que muchos residentes hayan optado por abandonar la barriada. Los vecinos señalan que la falta de soluciones amenaza con reducir el barrio a un gueto.

La propuesta de crear esta comisión específica para estudiar medidas que permitan corregir los problemas y realizar un seguimiento de su eficacia surgió en la reunión mantenida esta semana por una representación de la asociación de vecinos y otras entidades de l’Alquerienta con la concejal de Seguridad y Participación, Gemma Alós, y la reponsable de Servicios Sociales, Amèlia Blanquer. «Les pedimos que actúen ya en el barrio, porque esto está cada vez peor y queremos ver resultados" Bea Martínez - AA VV l'Alquerieta «Les pedimos que actúen ya en el barrio, porque esto está cada vez peor y parece que hay buena predisposición, pero queremos resultados que es lo que cuesta más de ver», comenta Bea Martínez, de la AA VV de l’Alquerieta. Los vecinos no conciben que situaciones que no se permitirían en ninguna calle de Alzira -coches mal aparcados que impiden el paso a diario, presencia de animales, muebles o chatarra por las aceras- se toleren en l’Alquerieta «sin que nadie haga nada». Los vecinos reclaman también una persona de contacto y con capacidad de decisión con la que mantener línea directa para evitar que una instancia caiga en el olvido y, en principio, se canalizará a través de la propia Gemma Alós como responsable del área de Participación Ciuadadana. El barrio de L’Alquerieta clama por su desamparo La edil confirma la voluntad de crear este equipo de trabajo con representantes de la Policía Local, Servicios Sociales, Educación, Servicios Públicos o el área de Bienestar Animal, además de la comisaría de Policía Nacional si fuera posible, y señala que la idea era celebrar ya esta próxima semana una primera reunión, aunque si no se puede por las jornadas festivas o problemas de agenda-se pretende que también pueda participar el alcalde - se convocaría la semana siguiente. «A partir de ahí nos pondremos a trabajar, queremos que ellos nos cuenten los problemas y empezar a dar soluciones», incide la edil, que también señala que, como paso previo, se ha solicitado un informe de la policía sobre la situación del barrio. «Queremos un grupo de trabajo activo, levantar acta y tomar nota de todo lo se hable porque eso facilita mucho el trabajo, y así ver si empezamos a cambiar la situación del barrio», resume Alós. La Federació d’Associacions de Veïns d’Alzira ha invitado al presidente de la Confederación Española de Asociaciones Vecinos a conocer en primera persona los problemas de l’Alquerieta. Juan Antonio Caballero visitará el barrio el próximo 17 de octubre con la idea de buscar experiencias de éxito en zonas con problemas similares y organizar una jornada en la que analizar si se pueden importar a Alzira. Pascual Fandos Alzira