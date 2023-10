Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Montserrat (PP, Vox y Aigua) impusieron el sábado su mayoría para obligar al gobierno municipal (PSOE y Compromís) a solicitar tanto al Hospital General Universitario de València como a la diputación la paralización de la reforma del edificio de la calle Bon Aire como centro de salud. El PP había forzado la convocatoria del pleno extraordinario con un único punto en el orden del día -la moción contra el nuevo emplazamiento del centro de salud- después de que el alcalde, el socialista Josep Maria Mas, se negara a someterla a votación en el último pleno ordinario.

La moción fue aprobada en el pleno, aunque Mas señaló que la efectividad de la misma ya no depende del ayuntamiento ya que, por un lado, el edificio está en manos de la Conselleria de Sanidad desde febrero de 2019 y las obras no solo cuentan con la preceptiva licencia municipal sino que están ya adjudicadas y la empresa constructora tenía previsto iniciarlas en cuestión de semanas.

La moción del PP cuestiona el emplazamiento elegido para el centro de salud -un inmueble en el que el último gobierno popular en Montserrat pretendía ubicar el centro de día- al considerar que no cuenta con un acceso adecuado ni peatonal ni para vehículos, no dispone de un buen aparcamiento ni posibilidad de ampliación en el futuro, señaló el portavoz del PP, Sergio Vilar, que defendió que como el contrato todavía no se había firmado existía la posibilidad de frenarlo. Admitió que forzar esta petición en estos momentos es consecuencia de que el gobierno local está en una situación de debilidad que da más fuerza a la oposición.

El alcalde de Montserrat, Josep Maria Mas, considera que la moción del PP puede llegar tarde y advierte de que, en el caso de que el Consell aceptara la paralización del expediente, la consecuencia sería que en lugar de tener un centro de salud en condiciones en un año se demore otros «15 o 20 años», después de más de una década de gestiones, además de la indemnización que correspondería a la adjudicataria.

Si bien la moción también obliga al ayuntamiento a ceder una parcela con mejor ubicación, Josep Maria Mas señala que ese terreno no existe.