Nuevo varapalo el que recibió la afición azulgrana desplazada a Torrent. Después de una pretemporada esperanzadora, los aficionados se lamentan de que el equipo no acabe de arrancar en liga. Sigue habiendo mucho margen de mejora y todo es posible tanto para bien como para mal. Dicen que las comparaciones son odiosas y viendo la trayectoria del equipo la pasada temporada, en seis jornadas, el equipo llevaba siete puntos, especialmente fruto de las dos victorias seguidas contra Ebro y Mestalla mientras que este año se han sumado cinco por la victoria contra el Espanyol B y los dos empates contra la Penya Deportiva y el Formentera. La gran diferencia es que a estas alturas también se habían jugado dos rondas estatales de Copa Federación y se había ganado 2-0 al Formentera y 2-1 al Mar Menor.

Lo que más cuesta entender al aficionado es la falta de definición del equipo. Tanto cara al marco contrario como saber a qué juega. Cada semana es una lotería si se jugará con tres centrales o defensa de cuatro, con uno o dos delanteros o cómo irán ubicados los centrocampistas. ¿Hay que plantear los partidos en función del contrario o habría que crear un modelo propio al que se enfrentasen los contrarios y en todo caso hacer mínimos retoques para sorprender? Marc lo tiene claro: “Hay gente nueva, pero sobre todo quiero impregnar la cultura de que nadie es indiscutible y que todos pueden entrar y salir, que todos pueden ser titulares”.

En la portería Marc Garcia lo tiene claro y sigue siendo propiedad de Vicent Dolz. En defensa están asentados los Robert Costa, Solbes y Adri Crespo, habiendo quedado relegado a la suplencia Bono. Eso sí, esta semana, Solbes pasó a ocupar el lateral derecho y desplazó al izquierdo a Abraham, con lo que Sergio González, autor del segundo gol la semana pasada, volvía al banquillo. Lado ya es un fijo -además ejerció de capitán en el San Gregorio- y habrá que ver si Álex Alfaro le arrebata minutos a Marenyà o el villarrealense vuelve a la titularidad tras cumplir el partido de sanción. Contra el Espanyol B los tres jugaron juntos. El jugador más desequilibrante, Pitu, ha jugado todos los minutos menos diez, pero en la zona ancha no se sabe si jugará Joaquín, Tòfol o Busquets. En la delantera, Pana no encuentra el gol que sí tuvo en pretemporada y Palacín ha sido titular en tres ocasiones de los últimos cuatro partidos. El alzireño aprovechó la oportunidad el domingo y marcó de volea el fantástico pase de Joaquín.

Rompía así a los 14 minutos el continuo dominio torrentino e incluso tuvo otra que Kaiser le arrebató ocho minutos después. Desgraciadamente, la lógica volvió a imperar y en una de las internadas por la izquierda, Solbes cometió un claro penalti que otro ex de la UD, Zarzo, transformó engañando a Dolz. Además, En tiempo añadido, un terrible “horror” defensivo alzireño, permitió hasta tres intentos de disparo, el último le los cuales, en línea de gol no fue desaprovechado por Ivi para lograr la remontada torrentina. La prolongación fue larga y con acciones a balón parado el Alzira buscó el empate. La mejor, un cabezazo de Lado se estrelló en el poste. “Estoy triste por el equipo y el resultado porque nos ganaron por detalles. No pueden meter un pase de 80 metros a la espalda -y cometer penalti- o no despejar en la jugada del segundo gol”, añadió el alzireño.

El mismo palo recibió el zapatazo de Zarzo a los cuatro minutos de la segunda parte después de que ambos técnicos decidiesen salir con los mismos onces iniciales. Marc Garcia fue el primero en mover el once. Cambió el delantero, Palacín por Pana y quitó al lateral Solbes para dar entrada a Dylan y retrasar la posición de Mángel. Precisamente Dylan realizó el primer disparo blaugrana de la segunda parte, pero fue rechazado por la defensa. En el 66, Manel Busquets entró por Joaquín. Al catalán se le echa en falta la explosividad vista en el Olot. Pana reclamó un penalti que el árbitro tuvo claro en no señalar.

En un solo minuto, 26 y 27, Adri Crespo y Christian enviaron sus lanzamientos por encima del larguero en ambas porterías. Al quitar a Mángel por Sergio González, el de Llíria ocupó su carril izquierdo y Abraham pasó a su lugar natural, el derecho, con Dylan por delante.

Sin nada que perder, el Alzira se fue a por el triunfo en el tramo final pero con dificultades para poner en aprietos a Marcos Leganés con la red de jugadores a su alrededor. Solo Dylan tuvo un buen remate, pero que también se le fue alto. Para desesperación alzirista, cuando pasaban siete minutos del tiempo reglamentario, Alberto Vázquez se fabricó un jugadón, yéndose de varios jugadores y cruzando el balón a Dolz para desatar el delirio torrentino. “El San Gregorio es muy complicado, donde solo han perdido siete partidos en las dos últimas temporadas y este año están invictos”, concluyó Garcia.

El próximo domingo a las 17 h el Alzira recibirá al Sant Andreu en el camp d’esports Venècia.